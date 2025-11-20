◇논술시험 합격자 명단
21일 오전 10시부터 본사 인터넷 홈페이지(www.kmib.co.kr)를 참조 바랍니다.
◇ 1차 면접 : 2025년 11월 25일(화) 10:00 ~ 17:10 국민일보빌딩 5층 대회의실
-A조(10시00분~) : 수험번호 110001 ~ 110450
-B조(14시00분~) : 수험번호 110451 ~ 110660
-C조(15시30분~) : 수험번호 110661 ~ 210050
※ 면접 시작 30분 전까지 국민일보빌딩 5층 경영전략실로 집결 바랍니다.
◇ 준비물 : 영어성적표 원본, 수험표, 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
※ 자세한 사항은 인사기획팀(02-781-9243, 9214)으로 문의 바랍니다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
[알림] 국민일보 수습기자 논술시험 합격자 발표
