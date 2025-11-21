FIFA 랭킹 22위 지켜낸 한국축구… 월드컵 사상 첫 ‘포트2’ 확정적

‘죽음의 조’ 피할 확률 커졌지만

하위 포트에도 까다로운 상대 많아

홍명보 감독이 지난 18일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 가나와의 평가전을 지켜보고 있다. 연합뉴스

한국 축구가 월드컵 사상 첫 포트2 입성을 사실상 확정했다. 내년 북중미월드컵에서 ‘죽음의 조’를 피할 확률도 그만큼 커졌다. 다만 하위 포트에도 강호들이 즐비한 만큼 안심할 순 없다.



한국은 20일 발표된 11월 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 22위를 차지했다. 올해 내내 23위에 머물렀던 한국은 지난달 A매치 이후 한 계단 상승했고, 이달 순위를 지켜냈다. 한국은 월드컵 본선 진출이 확정된 42개국 중 상위 20번째다. 한국보다 랭킹이 높은 이탈리아(12위)와 덴마크(21위)는 유럽 플레이오프로 밀려났다. 2018년 조 추첨 방식이 FIFA 랭킹순으로 바뀐 이후 처음으로 포트2에 진입할 전망이다.



다음 달 6일로 예정된 북중미월드컵 본선 조 추첨은 이번에 발표된 랭킹을 기준으로 진행된다. 본선 진출국 48개국이 12개국씩 4개 포트로 나뉜다. 개최국인 미국(14위)·멕시코(15위)·캐나다(27위)는 톱 시드를 받는다. 이어 랭킹 1~9위인 스페인과 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일이 들어간다. 남은 6자리를 놓고 내년 3월 플레이오프를 치르는 팀들은 포트4 배정이 유력하다.



같은 포트 팀과는 한 조가 될 수 없는 만큼 한국은 지난 카타르 대회 당시 4강에 오른 크로아티아(10위)와 모로코(11위) 등과의 맞대결을 피할 수 있게 됐다. 특히 포트2엔 콜롬비아(13위)와 우루과이(16위), 에콰도르(23위) 등 남미 강호들이 즐비하다. 한국은 월드컵 본선에서 남미 팀을 이겨 본 적 없다. 지난 카타르 대회 당시 포트3에 배정된 한국은 포르투갈(6위)과 우루과이를 모두 상대해야 했다.



가장 이상적인 시나리오는 포트1에서 상대적으로 전력이 낮은 개최국을 만나는 것이다. 물론 홈이라는 이점이 있지만 한국은 지난 9월 A매치 원정에서 미국과 멕시코를 상대로 1승 1무 성적을 거둔 바 있다. 각 포트 최하위인 남아프리카공화국(61위)이나 뉴질랜드(86위) 등과 한 조가 되면 조별리그 통과에 탄력을 받을 수 있다.



포트2에 속하고도 최악의 대진이 성사될 가능성은 남아있다. 포트3엔 엘링 홀란(맨시티)을 앞세운 노르웨이(29위), 모하메드 살라(리버풀)가 이끄는 이집트(34위) 등 까다로운 상대들이 여전히 많다. 1승을 챙겨야 하는 포트4에선 플레이오프를 통해 본선행을 노리는 이탈리아나 덴마크를 만날 수 있다. 특히 예외적으로 2개의 유럽 팀이 같은 조에 편성될 위험도 있다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



