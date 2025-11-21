[단독] 김건희 측 “특검 8억1000만원 부당이득액 잘못 산정”
‘도이치모터스 사건’ 재판부에 의견서
도이치모터스 주가조작 가담 혐의로 재판받고 있는 김건희 여사 측이 특검의 부당이득액 산정이 부당하다는 취지의 의견서를 지난 18일 재판부에 제출한 것으로 확인됐다. 외부 요인에 의한 주가상승 가능성을 배제한 채 김 여사가 취한 부당이득액을 8억1000만원으로 책정한 것은 잘못됐다는 취지다. 김건희 특검은 김 여사 지분 매매기간 동안 시세 변동에 영향을 미칠 만한 외부 요인은 없었다고 반박했다.
20일 국민일보가 입수한 의견서에 따르면 김 여사 측은 “이 사건 시세조종에는 정상적인 주가변동 요인, 무관한 제3자가 야기한 변동 요인에 의한 주가상승분이 존재하고 있다”고 밝혔다. 2009~2012년 사이 한·EU FTA 관련 보도, 인수 풍문 등 주가 상승 요인들이 있었던 만큼 특검 측이 이를 제외한 산정액을 내놔야 한다는 주장이다.
김 여사 측은 2023년 신설된 자본시장법 442조의 2가 적용된 것도 문제라는 입장이다. 해당 조항은 부당이득을 ‘위반 행위로 얻은 총수익에서 총비용을 뺀 금액’으로 규정하고 있는데, 그 전까지 부당이득 산정이 어렵다는 점을 파고든 주가조작범들이 ‘솜방망이’ 처벌을 받는다는 지적이 제기되자 생긴 조항이다.
실제 조항이 신설되기 전 같은 사안으로 집행유예형을 확정받았던 권오수 전 도이치모터스 회장의 경우 부당이득을 산정할 수 없는 경우에 해당한다는 판단을 받았다. 김 여사 측은 “공소제기의 시기 등 우연적인 사정에 의해 공범들에게 적용되는 법조항이 상이해지는 기이한 결과를 초래하게 된다”고 말했다.
특검은 정면으로 반박했다. 특검 측은 전날 재판에서 “김 여사의 매매기간은 두 달 반에서 석 달 사이로 짧았고, 그 사이에 시세 변동에 특별한 영향을 미치는 내용이 없었다”고 말했다. 특검은 지난달 압수수색 도중 도주한 도이치모터스 주가조작 ‘주포’ 이모씨를 이날 충북 충주의 한 고속도로 휴게소 근처에서 체포했다.
윤준식 박재현 기자 semipro@kmib.co.kr
