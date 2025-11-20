철강 아우성에 광양도 ‘산업위기지역’ 지정
올해 여수·서산·포항이어 4번째
지역경제 흔들… 2년간 금융지원
글로벌 철강 공급 과잉 등으로 어려움을 겪는 전남 광양시가 산업위기선제대응지역으로 20일 지정됐다. 올해 들어 전남 여수와 충남 서산(이상 석유화학), 경북 포항(철강)에 이은 네 번째 지정이다.
산업통상부는 이날 산업위기대응 심의위원회를 열고 2027년 11월 29일까지 2년간 광양시를 산업위기선제대응지역으로 지정한다고 공고했다. 광양시는 지역 생산의 88.5%, 수출의 97.5%, 고용의 9.7%를 철강 산업에 의존하고 있다. 최근 중국산 저가 철강 수입재 확대 및 단가 하락, 미국의 50% 철강 품목관세, 내수 부진 등으로 지역 경제 전반이 크게 위축된 상태다.
정부는 광양시에 긴급경영안정자금 및 정책금융을 지원하고 지방투자촉진보조금 우대 등에 나선다는 방침이다. 중소벤처기업진흥공단은 연 3.71% 금리로 10억원 한도 대출(2년 거치 5년 만기)을 지원하고, 소상공인시장진흥공단도 연 2.68% 금리로 7000만원 한도 대출(2년 거치 5년 만기)을 제공한다. 지방투자촉진 보조금 비율도 대기업 설비 투자는 기존 4~9%에서 12%로, 중소기업은 8~15%에서 25%로 높인다.
철강산업 지원법 제정도 가시권에 들어왔다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위 산업통상자원지식재산소위는 전날 ‘철강산업 경쟁력 강화 및 녹색철강기술 전환을 위한 특별법’(K스틸법)을 여야 합의로 의결했다. K스틸법은 대통령을 위원장으로 하는 철강산업경쟁력강화특별위원회 설치 및 녹색철강기술 개발·투자에 대한 보조금·융자·세금 감면·생산비용 지원 등의 내용을 담고 있다. 21일 산자위 전체회의를 거쳐 27일 예정된 본회의에 상정될 전망이다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사