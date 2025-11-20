“美, 반도체 관세 미룰듯… 물가·대중관계 고려”
로이터 보도… 8월부터 계속 연기
도널드 트럼프 미국 행정부가 수입 반도체에 대한 관세 부과를 뒤로 미룰 수 있다고 로이터통신이 19일(현지시간) 보도했다. 미국의 물가 상승과 대중국 관계 등을 고려한 조치라는 해석이 나온다.
로이터에 따르면 미국 정부 당국자들은 반도체 관세 부과가 곧 이뤄지지 않을 수 있다는 입장을 정부와 민간 분야 인사들에게 최근 전달했다.
트럼프 행정부는 지난 4월 무역확장법 232조를 근거로 미국 안보와 경제에 위협이 되는 수입 반도체와 의약품에 대해 고율관세를 부과하기 위한 조사에 착수했다. 이어 8월 6일 트럼프 대통령이 “반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다. 그 후에도 비슷한 관세 부과 예고를 했지만 현재까지 반도체 분야 관세를 발표하지 않았다.
로이터는 이 같은 기류 변화가 우선 중국과의 무역전쟁을 고려한 것이라고 분석했다. 반도체 관세 부과 시 현재 휴전 상태인 미·중 무역전쟁이 재발할 수 있고 중국의 희토류 수출 통제도 다시 부상할 수 있다는 것이다.
미국의 물가 인상도 고려된 것으로 보인다. 반도체 관세 도입 시 미국의 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 반도체가 탑재된 전자제품 등의 물가 인상 압박이 커질 수 있기 때문이다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사