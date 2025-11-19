시사 전체기사

[포토] 대구 알파시티 찾은 정청래

입력:2025-11-19 23:51
수정:2025-11-19 23:58
정청래(가운데) 더불어민주당 대표가 19일 소프트웨어·인공지능(AI) 집적단지인 대구 수성 알파시티를 찾아 입주기업의 설명을 듣고 있다. 연합뉴스

