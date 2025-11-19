시사 전체기사

윤석열 “한덕수 등 국무위원들 계엄 반대 취지로 말했다”

입력:2025-11-19 18:35
공유하기
글자 크기 조정

한덕수 내란 혐의 재판 증인 출석
이상민 증인 선서 거부하다 과태료

김건희(오른쪽 두 번째) 여사가 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 진행된 자본시장법 위반 등 혐의 재판에서 마스크를 쓴 채 피고인석에 앉아 있다. 재판부는 국민의 알 권리 등을 고려해 이날 재판 중계를 일부 허가했다. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포 직전 한덕수 전 국무총리를 비롯한 국무위원들이 계엄을 반대하는 취지로 재고를 요청했다고 증언했다. 같은 재판에 증인으로 출석한 이상민 전 행정안전부 장관은 증인 선서를 거부하다 과태료를 부과받았고, 김용현 전 국방부 장관 측 변호인은 법정 소란으로 감치 대기 명령을 받는 소동이 벌어지기도 했다.

19일 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 내란우두머리방조 및 위증 등 혐의 재판에서 윤 전 대통령은 “한덕수 당시 국무총리께서 (비상계엄) 얘기를 듣고 재고를 요청하신 적 있다”고 말했다. 재판부가 한 전 총리가 ‘반대’라고 명확히 말했는지 묻자 윤 전 대통령은 “반대라는 단어를 썼는지는 모르겠지만 저에겐 반대하는 취지로 들렸다”고 답했다.

윤 전 대통령은 최상목 전 부총리 겸 기획재정부 장관과 조태열 전 외교부 장관 등도 계엄 선포에 부정적인 입장을 개진했다며 이들에게 “오래 가지 않고 끝날 계엄이기 때문에 금융시장은 걱정하지 마시라. 미국이나 일본에는 안보실을 통해 설명할 테니 걱정하지 말라는 취지로 얘기했다”고 덧붙였다. 다만 윤 전 대통령은 특검의 다른 대부분 질문에는 이미 탄핵 심판 등에서 진술했다며 증언을 거부했다.

이 전 장관과 김 전 장관도 이날 재판에 증인으로 출석했지만 대부분 질문에 증언을 거부했다. 이 전 장관은 아예 증인 선서를 거부해 과태료 50만원을 부과받았다. 재판부가 “형사 재판을 하면서 선서를 거부하는 건 처음 봤다. 선서를 해야 한다”고 하자 “해석하기 나름 같다. 과태료 부과에 이의를 제기하겠다는 걸 조서로 남겨 달라”고 맞섰다. 김 전 장관 증인 신문 직전에는 김 전 장관의 변호인들이 재판부의 허가 없이 발언하다가 감치 대기 명령을 받기도 했다.

같은 법원 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 김건희 여사의 주가조작·공천개입·통일교 청탁 등 혐의 재판에선 김건희 특검과 김 여사 측이 증거들을 두고 공방을 벌였다. 특검 측은 ‘정치 브로커’ 명태균씨와 김 여사 사이 카카오톡 메시지, “비밀리에 한학자 (통일교) 총재님에게 인사를 드리러 가겠다”는 김 여사의 녹음 육성 등을 공개했다. 김 여사 측은 모든 혐의를 부인한다는 입장을 유지했다. 특검은 이날 처음으로 재판 중계를 신청했지만 재판부는 개인정보 보호 등을 이유로 5분 남짓만 중계를 허용했다.

양평 공흥지구 개발 특혜 의혹을 받는 김건희 여사의 오빠 김진우씨가 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속전 피의자심문에 출석한 뒤 법원을 나서고 있다. 안경에 마스크를 착용한 김씨는 지난 14일 특정범죄가중처벌법상 국고손실 등 혐의로 구속영장이 청구됐다. 이한형 기자

같은 법원 정재욱 영장전담 부장판사는 이날 김 여사 오빠 김진우씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행했다. 김씨는 양평 공흥지구 개발 서류를 조작해 개발부담금을 축소하려 하고, 김 여사에 대한 각종 청탁 증거를 인멸하려 한 혐의 등을 받고 있다. 김씨는 영장심사에서 혐의 전반을 부인하며 “김 여사, 윤석열 전 대통령과 저의 관계 때문에 편견을 갖지 말고 사안을 정확히 판단해 달라”고 호소한 것으로 알려졌다.

신지호 윤준식 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
중국, 결혼장려 안간힘…신혼부부에 최대 4000만원 지급
“앞 못 보는 손자에 희망되길” 4명 살리고 떠난 50대 [아살세]
“북한 가고 싶다” 통일대교서 소란 피운 50대…이유보니
“李 정부 성과” “숟가락 얹지마” 론스타 승소 두고 金-韓 설전
“분하다” BTS 진에 기습 뽀뽀한 50대 日여성, 억울함 호소
“고작 10원 안 주려고 소비자 기만”…토스 이벤트에 2030 피로도↑
챗GPT 왜 접속 안 돼?…클라우드플레어 오류로 전세계 ‘먹통’
‘ISDS 중재 절차 위반’ 파고들었다… 13년 소송, 끝내 이긴 한국
국민일보 신문구독