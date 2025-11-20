경기도, 양주·남양주 공공병원 추진 ‘박차’
타당성 조사 중간보고회 개최
두곳 모두 응급의료 요구 높아
경기도가 양주·남양주 공공병원 설립을 위한 타당성 검토를 점검하며 예타면제 필요성과 사업 추진 의지를 강하게 드러냈다.
김동연 경기도지사는 지난 18일 도청에서 열린 ‘경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사’ 중간보고회에서 양주와 남양주 주민들이 보여준 공공의료에 대한 열망을 언급하며 “공공의료는 국방·치안·소방처럼 공공재이기 때문에 비용·편익 중심의 예타 기준으로 접근하기 어렵다”고 강조했다. 특히 민생투어 중 두 지역 공공병원 설립 예정부지를 직접 방문해 주민들과 만났던 경험을 소개하며 “현장에서 갈증과 필요성을 절감했다. 하루라도 빨리 실현될 수 있도록 모두가 힘을 모아달라”고 당부했다.
도는 현재 남양주시 호평동 백봉지구(3만3800㎡)와 양주시 옥정신도시(2만6500㎡)에 각각 300병상 이상 규모의 혁신형 공공의료원 설립을 추진 중이다.
연구용역을 수행 중인 한국보건산업진흥원은 이날 지역 기초현황, 진료권 분석, 병상 수요 추정, 기능 설정, 진료계획 등을 바탕으로 한 중간 결과를 보고했다.
조사에 따르면 의정부권(의정부·양주·동두천·연천)과 남양주권(남양주·구리·양평·가평) 모두 응급의료 확충 요구가 가장 높았으며, 양주는 심뇌혈관센터, 남양주는 소아응급센터 설치 필요성이 두드러진 것으로 나타났다.
도 관계자는 19일 “내년 2월 연구용역 최종보고가 완료되면 보건복지부와 예타 협의에 착수해 동북부 지역 주민들이 체감할 수 있는 의료·돌봄 통합형 ‘혁신형 공공병원’ 모델을 구축할 방침”이라고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사