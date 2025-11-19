韓, UAE와 AI·방산 협력… 50조원 경제성과 기대

양국 정상회담 후 공동선언 발표

모두 7건 MOU 체결… 협력 약속

K-컬처 시장가치 704억불 예상

UAE 스타게이트 계획에도 참여

아랍에미리트(UAE)를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지시간) 아부다비 대통령궁에서 무함마드 빈 자이드 알나하얀 UAE 대통령과 정상회담을 하고 있다. 이 대통령의 국빈방문은 이번이 처음이다. 두 정상은 이번 회담에서 원자력발전 및 인공지능(AI) 분야 등에 대한 업무협약(MOU) 7건을 체결했다. 연합뉴스

이재명 대통령이 국빈 자격으로 아랍에미리트(UAE)를 방문 중인 가운데, 정부가 UAE와의 인공지능(AI)·방위산업 분야 협력을 통해 350억 달러(약 50조원)의 경제 성과를 창출할 것이라고 밝혔다. 이 대통령은 18일(현지시간) 아부다비 대통령궁에서 진행된 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령과 정상회담을 갖고 ‘한국과 UAE, 백 년 동행을 위한 새로운 도약’이라는 제목의 공동선언을 발표했다.



이 대통령은 정상회담 모두발언에서 “확고한 신뢰와 존중, 그리고 형제의 정신을 기반으로 흔들리지 않고 양국 관계를 견고하게 발전시키길 바란다”고 강조했다. 양국은 AI와 원자력발전 등의 분야에서 7건의 양해각서(MOU)를 체결했다.



강훈식 대통령 비서실장은 “오늘 정상회담을 통해 AI 데이터센터·반도체, 피지컬 AI, 국방·방산, 에너지·자원, K컬처 등 모든 분야에 걸쳐 구체적이고 실질적인 협력 프로젝트를 추진해 나가기로 합의했다”며 “기대되는 성과가 AI 협력 200억 달러, 방산 수출 150억 달러, K-컬처는 시장가치로 환산할 때 704억 달러 등 총 1000억 달러가 넘고, 원화로는 150조원에 달한다”고 밝혔다.



대통령실은 AI 분야와 방산 분야에서의 수익 창출 가능성에 고무된 분위기다. 하정우 AI미래기획수석은 “초기 투자 규모만 30조원에 달하는 UAE ‘스타게이트 프로젝트’에 우리가 참여해 AI와 에너지 인프라를 함께 구축하기로 했다”고 말했다.



스타게이트 프로젝트는 아부다비에 최대 5GW(기가와트) 규모의 AI 데이터센터를 구축하는 사업이다. 한국 기업이 AI 데이터센터 건설뿐 아니라 소형모듈원자로(SMR)·태양광 등 다양한 전력망 구축과 전력 공급 안정화 시스템 전 분야에 참여해 200억 달러 이상의 매출을 일으킬 것이라는 설명이다.



이재명 대통령이 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 대통령궁에서 열린 국빈방문 공식 환영식에서 무함마드 빈 자이드 알나하얀 대통령과 함께 사열대로 이동하고 있다. 연합뉴스

양국은 이와 함께 항만, 물류 등에 피지컬 AI 기술을 적용키로 하고 한국의 부산항과 UAE의 아부다비 칼리파항에서 시범사업을 실시한다. 또 바카라 원전 사업 성공을 기반으로 후속 원전과 SMR, 재생에너지 등을 포함하는 패키지형 프로젝트로 ‘차세대 통합형 해외사업 모델’을 확보할 것이라고 대통령실은 강조했다.



양국은 방산 분야에서 이른바 ‘완성형 가치사슬 협력모델’을 구축키로 했다. 단순한 무기 수출 및 구매라는 구조에서 벗어나 공동 개발 및 현지 생산, 제3국 공동 수출에 이르는 다단계 사업모델로 확장하겠다는 것이다. 강 실장은 “150억 달러 이상의 방산 수출 사업에 우리 방산기업의 수주 가능성을 높이게 될 것”이라고 밝혔다.



무함마드 대통령은 예정보다 길게 진행된 단독회담에서 이 대통령에게 방산 분야에 더 넓은 협력을 요청했다고 강 실장은 전했다. 강 실장은 “150억 달러 ‘이상’이라는 표현에서 ‘이상’이 얼마만큼 될지 조금 더 논의를 해봐야 하는 상황”이라고 전했다.



아부다비=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



