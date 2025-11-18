시사 전체기사

[포토] 한라산 첫눈

입력:2025-11-18 21:14
올 가을 가장 추운 날씨를 보인 18일 제주 한라산 백록담 구간에 탐방 통제 안내 문구가 적혀 있다. 이날 한라산에 올가을 첫눈이 관측됐다. 지난해(11월 26일)보다 8일 빨리 첫눈이 내렸다.

뉴시스

