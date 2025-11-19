효성重, 美공장 현지 최대규모로 증설… “글로벌 넘버1 될 것”
초고압변압기 공장에 2300억 투자
효성중공업은 미국 테네시주 멤피스에 위치한 초고압변압기 공장(사진)에 1억5700만 달러(약 2300억원)를 추가 투입해 2028년까지 생산 능력을 50% 이상 확대한다고 18일 밝혔다. 이번 증설로 멤피스 공장은 미국 내 최대 규모의 초고압변압기 생산능력을 갖게 된다.
초고압변압기는 발전소에서 생산된 전기를 송전할 때 전압을 높여 전력 손실을 줄여주는 설비다. 그중에서도 765킬로볼트(kV) 초고압변압기는 기존 345kV나 500kV 대비 설계 및 생산이 까다로워 기술 진입장벽이 높다. 멤피스 공장은 미국 내에서 유일하게 765kV 초고압변압기 설계·생산이 가능한 곳이다.
효성중공업은 2010년대 초부터 미 765kV 초고압변압기 시장에서 독보적인 점유율 1위를 유지하며 현지 송전망에 설치된 765kV 변압기의 절반 가까이를 공급해 왔다. 2020년 일본 미쓰비시가 운용하던 멤피스 공장을 인수한 이후 이번을 포함한 총 3차례 증설에 3억 달러(약 4400억원)를 투자했다.
효성중공업은 “AI 전력 인프라 시대에 선제적으로 대응할 수 있는 적기 대비 체계를 구축해야 한다는 조현준 효성그룹 회장의 주문에 따른 결정”이라고 추가 증설 배경을 설명했다.
미국은 노후 설비 교체와 AI 확산에 따른 전력망 확충 수요가 맞물리며 전력기기 수요가 폭증하고 있다. 현지 변압기 시장은 지난해 122억 달러에서 2034년 257억 달러로 배 이상 확대될 것으로 전망된다.
조 회장은 “이번 증설을 통한 북미 시장에서의 위상을 기반으로 글로벌 넘버1 토털 솔루션 공급업체로서의 입지를 확고히 할 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
