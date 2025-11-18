간석오거리역 도보권… 학군·생활 인프라 우수
(주)한화 건설부문 ‘포레나더샵 인천시청역’
한화 건설부문과 포스코이앤씨가 인천 남동구 간석동 311-1번지 일원에 건립되는 ‘포레나더샵 인천시청역’을 다음 달 분양한다. 단지는 지하 4층~지상 최고 35층, 총 24개 동, 전용면적 39~84㎡ 총 2568가구로 구성됐다. 일반분양 물량은 735가구다.
포레나더샵 인천시청역은 뛰어난 교통 접근성으로 눈길을 끈다. 인천지하철 1·2호선을 이용할 수 있는 인천시청역과 인천지하철 1호선 간석오거리역이 도보권에 있어 대중교통 이용이 편리하다. 인천시청역에는 수도권 광역급행철도(GTX)-B 노선의 개통도 예정돼있다.
교육환경도 우수하다. 단지 바로 앞에 상인천초가 있는 ‘초품아’인데다, 반경 1㎞ 안에 상인천중, 구월중, 간석여중, 신명여고, 인제고 등이 밀집해 있다. 인근의 구월동 학원가 이용도 편리하다. 홈플러스, 롯데백화점 등 대형 쇼핑 시설과 인천시청, 인천경찰청, 간석1동행정복지센터, 가천대길병원 등 주요 공공·의료기관이 가까워 주거 편의성도 높다. 단지 바로 앞에 공원이 있어 입주민들이 여유로운 여가를 누릴 수도 있다. 이화어린이공원 안에는 운동시설, 산책로, 테니스코트 등이 조성돼있고, 총길이 3.9㎞에 달하는 중앙공원과 소공원, 만월산 등도 인접해 풍부한 녹지 인프라를 갖췄다. 단지 안에는 다양한 커뮤니티 시설도 조성된다. 골프연습장과 GX룸, 필라테스 스튜디오 등 체육시설과 키즈북하우스, 그룹스터디룸, 키즈 카페 등 보육·교육 공간이 들어선다. 입주민의 업무와 여가를 위한 프라이빗 오피스, 스튜디오 등 다채로운 공간도 계획돼있다. 포레나더샵 인천시청역의 입주는 2029년 8월 예정이다.
