중국서 ‘일본 여행 자제령’에 항공권 무더기 취소

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 놓고 중국과 일본 간 갈등이 격화되는 가운데 중국인들이 일본행 항공권을 무더기로 취소한 것으로 나타났다.
18일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 15일부터 3일간 중국 항공사의 일본행 항공권이 49만1000 건 취소됐다. 특히 16일 항공편은 82.14%, 17일 항공편은 75.6%가 취소됐다.
중국 외교부는 지난 14일 자국민에게 일본 방문을, 교육부는 16일 일본 유학을 자제하라고 권고했다. 중국 항공사들은 일본행 항공권을 무료로 취소·변경해주고 있다. 중국의 항공 분석가 리한밍은 “2020년 초 코로나19 팬데믹이 본격화될 때를 제외하면 이 정도 규모의 취소 사례는 없었다”고 말했다.
중국인은 올해 3분기까지 748만명이 일본을 방문해 국가별 방문객 중 1위를 차지했다. 중국인 여행객이 3분기 일본에서 쓴 금액은 5901억엔(5조5800억원)으로 전체 외국인 소비의 28%에 달했다. 일본학생지원기구(JASSO)에 따르면 지난해 5월 기준 일본 내 중국인 유학생은 12만3485명으로 전체 유학생의 36.7%였다. 이번 취소 사태로 중국 항공사들도 수천억원의 손실을 본 것으로 알려졌다. 영국 항공정보회사 OAG의 분석가 존 그랜트는 “중·일 노선에서 상위 5개를 차지하는 중국 항공사에 더 큰 타격이 될 수 있다”고 전망했다.
마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 류진쑹 외교부 아시아국장이 중국을 방문한 일본 외무성 가나이 마사아키 아시아대양주국장을 만나 다카이치 총리의 발언을 규탄하고 즉각 철회할 것을 촉구했다고 밝혔다. 마오 대변인에 따르면 류 국장은 이 자리에서 “(다카이치 총리) 발언의 성격과 영향은 극히 악질적이며 중국 국민의 공분과 규탄을 불러일으켰다”고 말했다.
중국 내 반일 감정이 고조되자 일본 정부는 중국 체류 일본인들에게 주의를 당부했다. 주중 일본대사관은 전날 홈페이지에 ‘최근 일·중 관계 현지 보도 등에 따른 안전대책’을 올렸다.
