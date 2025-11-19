이중근 부영그룹 회장, EBS 사회공헌 3.6억 기부
부영그룹은 이중근 회장이 EBS 사회공헌 프로그램 ‘나눔 0700’에 3억6000만원을 기부(사진)했다고 18일 밝혔다. 기부금은 사랑의열매 사회복지공동모금회를 통해 소년소녀 가장, 난치성 환우 등 도움이 시급한 취약계층에게 전달될 예정이다.
이 회장의 지난 4년간 누적 기부금은 27억2000만원이다. 이 회장은 “우리의 나눔이 취약계층에게 실질적인 자립 기반을 제공하는 희망의 마중물이 되길 바란다”며 “이 손길이 나비효과로 번져 지속 가능한 사회로 발전할 수 있기를 기대한다”고 전했다.
이날 기부금 전달식에서 김유열 EBS 사장은 “올해도 부영그룹의 기부로 어려운 이웃들이 따뜻한 도움을 받을 수 있게 됐다”며 “전달받은 기금이 가장 절실한 곳에 투명하게 집행돼 우리 사회에 희망의 선순환을 창출하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
