톰 크루즈, 데뷔 44년 만에 첫 오스카 공로상

입력:2025-11-19 01:28
AP뉴시스

할리우드 배우 톰 크루즈(63·사진)가 데뷔 44년 만에 첫 오스카 트로피를 품에 안았다.

AP통신에 따르면 크루즈는 16일(현지시간) 로스앤젤레스 할리우드 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에서 아카데미 공로상을 받았다. 미 영화예술과학아카데미(AMPAS) 이사회가 선정하는 아카데미 공로상은 평생 뛰어난 업적을 쌓거나 영화예술에 특별히 기여한 인물에게 수여된다.

크루즈는 그동안 아카데미 연기상 후보에 세 차례, 제작자로서 작품상 후보에 한 차례 올랐으나 수상은 한 번도 하지 못했다. 그는 오스카 트로피를 받은 뒤 “영화 제작은 내가 하는 일이 아니라 나 자체”라며 “우리가 어디에서 왔든, 극장 안에서 우리는 함께 웃고 함께 느끼고 함께 희망한다. 그것이 바로 이 예술 형식의 힘”이라고 말했다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

