톰 크루즈, 데뷔 44년 만에 첫 오스카 공로상
할리우드 배우 톰 크루즈(63·사진)가 데뷔 44년 만에 첫 오스카 트로피를 품에 안았다.
AP통신에 따르면 크루즈는 16일(현지시간) 로스앤젤레스 할리우드 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에서 아카데미 공로상을 받았다. 미 영화예술과학아카데미(AMPAS) 이사회가 선정하는 아카데미 공로상은 평생 뛰어난 업적을 쌓거나 영화예술에 특별히 기여한 인물에게 수여된다.
크루즈는 그동안 아카데미 연기상 후보에 세 차례, 제작자로서 작품상 후보에 한 차례 올랐으나 수상은 한 번도 하지 못했다. 그는 오스카 트로피를 받은 뒤 “영화 제작은 내가 하는 일이 아니라 나 자체”라며 “우리가 어디에서 왔든, 극장 안에서 우리는 함께 웃고 함께 느끼고 함께 희망한다. 그것이 바로 이 예술 형식의 힘”이라고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사