시사 전체기사

[포토] 첫 국제선 띄우는 파라타항공

입력:2025-11-17 21:18
공유하기
글자 크기 조정

파라타항공 객실 승무원이 17일 항공기에 탑승하는 승객의 항공권을 확인하고 있다. 파라타항공은 이날 인천-나리타 노선을 시작으로 첫 국제선 운항에 돌입했다.

공항사진기자단

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
보복수단 많은 중국, 희토류만 통제해도 日산업 큰 타격
‘10·15 부른 폭등장’… 성동·송파·마포 약 19년 만에 최고 상승률
한국인 자리 메우는 유학생 알바생… 차별적 시선은 여전
남편 구치소 가자 어린 두 아들 버린 30대 친모의 최후
법무부, 김호중에 돈 요구한 소망교도소 직원 조사 착수
SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고
사다리 타고 올라가 흉기로 나나 위협…“연예인 집인 줄 몰랐다”
주사 맞고 20분 만에 사망…간호조무사의 치명적 실수
국민일보 신문구독