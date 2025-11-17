채상병 순직사건 수사 방해 혐의… 전 공수처 검사 2명 구속심사 공방
특검 외압 주장에 혐의 전면 부인
채해병 순직사건 관련 고위공직자범죄수사처의 조사를 방해한 혐의를 받는 김선규·송창진 전 부장검사가 17일 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에서 구속 필요성을 두고 특검과 공방을 벌였다. 특검은 공수처 지휘부였던 두 사람이 수사팀에 외압을 행사했다고 주장했다. 두 사람은 혐의를 전면 부인했다.
서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 이날 직권남용 권리행사 방해 등 혐의를 받는 김 전 부장검사와 송 전 부장검사의 영장실질심사를 진행했다. 김 전 부장검사는 지난해 1~5월, 송 전 부장검사는 같은해 1~7월 각각 공수처 처장과 차장 대행을 맡으며 채해병 순직사건 수사외압 의혹 조사를 방해한 혐의를 받는다. 김 전 부장검사 심사는 2시간20분간, 송 전 부장검사 심사는 1시간55분간 진행됐다.
특검 측은 70여쪽 분량의 파워포인트(PPT) 자료를 제출해 구속 필요성을 주장했다. 특히 공수처 지휘부의 수사 방해 의혹이 공수처 설립 취지인 ‘성역 없는 수사’에 배치된다는 점을 들어 범죄의 중대성을 부각한 것으로 알려졌다.
특검 측은 김 전 부장검사가 지난해 초 ‘총선 전에 (수사외압 관계자를) 소환하지 말라’고 지시하는 등 조사를 지연시켰다고 주장했다. 앞서 특검은 해당 지시가 적힌 현직 공수처 검사의 수첩을 확보하고 공수처 관계자들로부터 관련 진술도 얻은 것으로 알려졌다. 김 전 부장검사 측은 “그런 지시를 한 적 없다”며 혐의를 부인했다.
특검 측은 송 전 부장검사에 대해서도 그가 수사외압 의혹 관계자의 영장 청구를 막는 등 조사를 방해했다고 주장했다. 특검은 송 전 부장검사가 지난해 3월 이종섭 전 국방부 장관 출국금지 해제를 지시하고, 지난해 6월엔 윤석열 전 대통령 등에 대한 영장 청구를 저지하려 한 정황을 확인했다. 이에 대해 송 전 부장검사 측은 “절차에 맞춰 부장회의를 열고 통신영장을 결재했다”고 항변한 것으로 전해졌다.
