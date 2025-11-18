신승훈 “데뷔 35주년, 여러분과 만든 기적이었다”
전국 투어 콘서트 마무리
“너무 뜨겁지도, 차갑지도 않은 35도의 따뜻함을 간직한 음악으로 평생 여러분을 미소 짓게 하겠습니다.”
가수 신승훈(58·사진)은 데뷔 35주년 기념 전국 투어 콘서트 2025 THE신승훈SHOW ‘SINCERELY 35’를 마무리하며 17일 소속사 도로시컴퍼니를 통해 이 같은 소감을 밝혔다. 데뷔 기념일인 지난 1일과 2일 서울에서 시작해 7~8일 부산, 15~16일 대구로 이어진 공연은 매회 전석 매진을 기록했다.
이번 공연은 신승훈의 이름을 내건 브랜드 공연으로 신승훈이 직접 연출과 편곡, 셋리스트 등 공연 전반에 참여했다. 1990년대 큰 사랑을 받은 히트곡과 지난 9월 발매한 정규 12집 ‘신시얼리 멜로디스(SINCERELY MELODIES)’의 신곡을 아울렀다.
공연에서는 메가 히트를 기록한 데뷔곡 ‘미소속에 비친 그대’를 비롯해 ‘아이 빌리브(I Believe)’ ‘처음 그 느낌처럼’ ‘보이지 않는 사랑’ ‘그 후로 오랫동안’ 등 신승훈을 ‘발라드의 황제’ 반열에 올려놓은 명곡들이 이어졌다.
신승훈은 “오랜만에 팬들을 만나 반가움보다 애틋함이 컸다. 최고의 공연은 최고의 관객이 만든다는 걸 다시 한번 느꼈다”면서 “제가 쌓아온 35년은 저 혼자만의 것이 아닌, 팬 여러분과 함께 만든 기적”이라고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
