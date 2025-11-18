시사 전체기사

최상목 “계엄 만류했으나 윤석열 ‘돌이킬 수 없다’ 말해”

입력:2025-11-18 00:04
공유하기
글자 크기 조정

한덕수 재판 증인 출석
“韓 계엄 반대 표시하는 건 못 봐”
국회 표결 앞둔 추경호, 증언 거부
노상원 전 정보사령관 3년 구형

연합뉴스TV 캡처

최상목 전 부총리 겸 기획재정부 장관이 17일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 윤석열 전 대통령이 “돌이킬 수 없다”며 계엄 선포를 강행했다고 증언했다. 최 전 부총리 자신은 “절대 안 된다”며 만류했지만 어쩔 수 없었다는 취지다. 오는 27일 체포동의안 표결을 앞둔 추경호 전 국민의힘 원내대표는 이날 증인으로 출석했지만 증언을 거부했다.

최 전 부총리는 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관) 심리로 열린 재판에서 계엄 선포 당일 오후 9시쯤 연락을 받고 안경도 못 쓴 채 대통령실로 향했다고 밝혔다. 계엄 선포 계획을 알게 된 뒤 집무실에서 윤 전 대통령에게 “어떤 이유로도 계엄은 절대 안 된다”고 말했지만 “대통령으로서 결정한 것이다. 준비가 다 돼 있기 때문에 돌이킬 수 없다”는 취지의 윤 전 대통령 답변을 받았다고 증언했다.

최 전 부총리는 한 전 총리가 계엄을 반대하는 모습을 직접 보지는 못했다고 증언했다. 특검 측이 “증인이 (한 전 총리에게) ‘왜 반대 안 하셨느냐. 50년 공직 생활을 이렇게 마무리하고 싶으시냐’고 말했다는 증언이 있다”고 말하자 최 전 부총리는 “그런 취지의 말을 했을 수 있을 거 같다”고 말했다. 그러면서 “당시 같이 더 만류해야 하지 않나란 생각이 들어 조금 강하게 쓴소리하는 과정이었다”고 설명했다.

최 전 부총리는 계엄 선포 국무회의가 실질적으로 존재하지 않았다고도 말했다. 윤 전 대통령이 ‘2분 회의’ 후 대접견실을 나갈 때만 해도 바로 계엄을 선포할 줄 몰랐다는 것이다. 그는 “나중에 서명하라는 이야기를 들은 뒤에야 회의였다는 사실을 알았다”고 말했다. 윤 전 대통령이 건넨 ‘국회 무력화 문건’과 관련해서는 “(문건을 확인하는 CCTV 영상 속 모습이) 기억과 달라 당황스럽다”면서도 “관련해 어떤 조치도 취하지 않았다”고 밝혔다.

추 전 원내대표는 “관련 사건으로 구속영장이 청구됐다”며 “부득이하게 일체의 증언을 거부한다”고 말했다. 내란 특검은 지난 3일 계엄 해제 표결 방해 혐의로 추 전 원내대표에 대한 구속영장을 청구했다. 재판부는 “증언 거부를 허용한다”면서도 “부총리도 하셨는데 당당한 모습을 보일 수도 있다고 생각한다”고 지적했다.

특검은 이날 노상원 전 정보사령관 재판에서 징역 3년을 구형했다. 노 전 사령관은 민간인 신분으로 국군정보사령부 요원들의 신상정보를 넘겨받고, 군 승진 인사 알선 명목으로 금품을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 노 전 사령관 측은 모든 혐의를 부인했다. 1심 선고일은 다음 달 15일로, 내란 관련 형사사건 중 첫 판결이 될 전망이다.

윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대장동 남욱 ‘재산 지키기’시도 올 2월부터 시작됐다
한국인 자리 메우는 유학생 알바생… 차별적 시선은 여전
SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고
영업점 대표, 숨진 쿠팡 기사 음주운전 의혹 제기… 경찰은 “음주 혐의점 없다”
사다리 타고 올라가 흉기로 나나 위협…“연예인 집인 줄 몰랐다”
주사 맞고 20분 만에 사망…간호조무사의 치명적 실수
하루 3개 한정판매…신라호텔 ‘50만원’ 케이크 출시
‘노래자랑 백댄서 논란’ 광주 북구청장 “심려끼쳐 사과”
국민일보 신문구독