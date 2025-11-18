‘600년 역사’ 남대문시장, 한옥 처마 형상화 지붕 씌웠다

남대문시장 일대 혁신 프로젝트 1호 ‘디자인 아케이드’ 공개



화재 등 대비 안전 요소도 강화

숭례문 조망길·남산산책로 등

6대 혁신사업 순차적으로 추진

서울 중구 남대문시장 중심가로에 17일 디자인 아케이드가 설치돼 있다. 한옥 처마를 현대적으로 해석했다. 서울시는 이날 남대문시장 일대 혁신 프로젝트를 발표했다. 뉴시스

600년 역사의 국내 최고(最古), 최대 전통시장인 서울 남대문시장이 전통과 현대적 가치가 결합된 ‘글로벌 헤리티지(세계적 문화유산) 전통시장’으로 거듭난다.



서울시는 17일 ‘남대문시장 일대 혁신 프로젝트’를 발표하고, 해당 프로젝트 1호 결과물인 ‘디자인 아케이드’를 공개했다. 남대문시장은 서울을 넘어 한국을 대표하는 종합시장이지만, 유통·소비 트렌드 급변으로 인한 경쟁력 약화 및 편의시설·공공부지 부족으로 혁신방안 마련이 시급한 상황이었다.



이에 서울시는 전통시장 본연의 역사성과 지역 상권 특성을 살리는 등 민간 소유 구조에 적합한 맞춤형 혁신 모델을 마련했다. ‘100년 후에도 찾고 싶은 매력적인 전통시장 조성’이 이번 프로젝트 핵심 목표다.



먼저 서울시는 남대문시장 중심가로 약 135m 구간에 디자인 아케이드 지붕을 조성했다. 한옥 처마를 현대적으로 해석했다. 채광과 환기, 소음 등을 고려한 ‘막구조’ 방식으로 제작됐고, 화재 등에 대비한 안전 요소도 강화됐다.



서울시는 이번 아케이드를 시작으로 ‘숭례문 조망길’, ‘남산산책로’, ‘공중가로’, ‘편의공간 및 진입광장’, ‘감성가로’ 등 총 6대 혁신사업을 순차적으로 추진할 계획이다.



숭례문과 시장을 잇는 소월로 초입에는 숭례문 조망길이 조성된다. 보도를 넓히고 2층 구조로 입체화해 보행자가 걸으며 숭례문을 조망하도록 설계했다. 남산과 남대문시장을 연결하는 남산산책로는 걷기 좋은 가로변 정원으로 재편된다. 이어지는 소파로는 휴식과 재미 요소를 더한 펀 스트리트로 꾸며진다.



또 남대문시장과 남산 사이, 회현역에서 백범광장에 이르는 연결로는 이동약자도 편리하게 이용할 수 있도록 엘리베이터를 설치하고 휴식과 도심 조망이 가능한 공중가로를 설치한다. 현재 쓰레기 적환장 자리는 편의 공간과 열린 진입광장으로 탈바꿈한다. 낡은 가로환경과 복잡한 안내체계를 정비해 보행·쇼핑이 편안한 환경으로 조성한다.



오세훈 서울시장은 “남대문시장을 먹고, 즐기고, 머무는 도심 속 문화공간이자 세계인이 사랑하는 서울의 대표 명소로 만들겠다”고 말했다.



황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr



