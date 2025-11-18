HD현대사이트솔루션, 베네수엘라에 전동지게차 230대 수출

HD현대사이트솔루션이 베네수엘라 최대 식품기업 폴라그룹과 전동지게차 230대 공급 계약을 체결했다. 이번 계약 규모는 100억원 이상으로, 한국 기업이 신흥시장 중남미에서 체결한 단일 전동지게차 공급 계약 중에서는 역대 최대 규모다.
HD현대사이트솔루션은 폴라그룹에 내년 1월까지 2t급 전동지게차 178대와 3t 및 4.5t급 전동지게차 52대 등 총 230대를 공급하는 계약을 맺었다고 17일 밝혔다. HD현대사이트솔루션은 폴라그룹의 후속 입찰에도 참여한다는 계획이다.
이번 수주는 중남미 지역의 전동화 전환 수요를 조기 포착한 결과라고 HD현대사이트솔루션 측은 설명했다. 고객사의 노후화된 디젤 지게차 교체 시점을 파악해 작업환경에 최적화된 제품을 제안하고 현지 서비스 역량을 앞세운 것이 주효했다는 분석이다.
HD현대사이트솔루션은 고객 수요에 맞춰 전 제품에 기존 납산 배터리 대비 수명은 약 2.5배 길고 충전 속도는 약 3배 빠른 고성능 리튬이온 배터리를 장착했다. 운행 상태, 배터리 잔량, 정비 이력을 온라인으로 실시간 확인할 수 있는 스마트 장비 관리 시스템도 적용했다.
HD현대사이트솔루션의 중남미 지역 산업차량 판매는 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 올해 들어서만 중남미에 약 1200대를 판매하며 570대 수준이던 5년 전보다 배 이상 판매량을 늘렸다.
HD현대사이트솔루션의 자회사인 HD현대인프라코어도 올해 아프리카 에티오피아에서만 36t급 굴착기 등 건설기계 1300대를 판매하는 등 신흥국 시장 공략에 속도를 내고 있다. HD현대사이트솔루션 관계자는 “북미 중심의 판매 구조를 신흥국 시장으로 확장하며 글로벌 포트폴리오를 다변화하고 있다”고 말했다.
이종선 기자 remember@kmib.co.kr
