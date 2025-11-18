5년 만에 분상제 적용… 초중 인접· 교통 여건 탁월
우미건설 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’
경기도 화성시 남양뉴타운에서 5년 만에 분양가상한제 아파트가 공급된다.
우미건설은 경기도 화성시 남양읍 남양리 2198번지 일원에서 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’를 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 24층, 6개 동, 전용면적 84㎡, 총 556가구 규모로 조성된다. 공공택지인 남양뉴타운에서 공급돼 분양가상한제가 적용될 예정이다.
화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이는 화성시청 이전, 서해선 복선전철 등 예정돼 있던 주요 인프라가 들어서고 있는 남양뉴타운 내에서도 교육 여건이 우수한 편이다. 단지 바로 앞에 새동초·중학교가 내년 3월 개교를 앞두고 있다. 화성시립남양도서관, 남양뉴타운 학원가 등도 가깝다.
편리한 교통 여건도 강점으로 꼽힌다. 지난해 말 서화성~홍성 구간이 개통된 서해선 화성시청역이 인접해 있고, 서해선(내년 12월 개통 예정) 원시~서화성 구간과 노선을 공유하는 신안산선 신설(2028년 12월 개통 예정)도 예정돼 있어 향후 대곡, 김포공항, 시흥시청 및 여의도 등 서울 주요 업무지구 접근성이 개선될 전망이다.
단지는 남향 위주 배치와 넉넉한 동간 거리 확보로 주거 쾌적성을 높였고, 다양한 테마의 조경설계도 적용될 예정이다. 지상은 차 없는 단지로 조성하고, 가구당 주차 대수는 1.33대로 충분히 확보했다.
‘린’ 브랜드 특유의 다채로운 커뮤니티도 조성된다. 단지 내에는 피트니스클럽, 주민 카페(카페 Lynn), 맘스라운지, 스크린골프장을 포함한 골프연습장, 탁구장 등이 들어설 예정이다. 여기에 남녀 구분 독서실, 작은도서관 등 학습공간도 마련된다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사