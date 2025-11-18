직주근접형 입지… 세대당 주차 공간도 넉넉
GS건설 ‘북오산자이 리버블시티’
GS건설이 경기도 오산시 내삼미동 905번지 일원에 공동주택개발사업을 통해 들어서는 ‘북오산자이 리버블시티’를 이달 중 분양한다. 북오산자이 리버블시티는 지하 2층~지상 최고 29층으로 총 10개동, 전용면적 59~127㎡로 총 1275가구가 공급된다. 중소형부터 펜트하우스까지 다양한 타입으로 구성됐다.
북오산자이 리버블시티는 동탄신도시와 세교지구의 편리한 생활 인프라를 누릴 수 있는 위치에 있다. 롯데백화점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 이마트 오산점 등 쇼핑 시설과 한림대 동탄성심병원을 차량으로 쉽게 이용할 수 있다.
직주근접형 입지도 강점이다. 삼성전자 기흥·화성 사업장과 평택캠퍼스, 수원 삼성디지털시티와 LG 디지털파크, 동탄 테크노밸리, 동탄 일반산업단지, 오산가장 일반산업단지 등 주요 산업단지가 인접해 있어 출퇴근이 편리하다.
교통과 교육환경도 우수한 편이다. 단지 인근에 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 있어 서울과 수원, 용인, 평택 등 수도권 주요 지역으로의 이동이 편하다. 단지 내부에는 어린이집이 조성될 예정이다. 다양한 학원이 밀집돼 있는 동탄 학원가도 차량으로 접근할 수 있는 거리에 있다.
남향 위주 배치와 판상형 위주 설계로 채광과 통풍이 좋은 것도 장점이다. 넓은 동간 거리를 확보해 일조량과 조망권을 강화했고, 주차 공간도 세대당 1.49대로 넉넉하다. 자이만의 특화 커뮤니티인 ‘클럽 자이안’에는 골프연습장과 피트니스센터, 필라테스, GX룸 등 다양한 운동시설과 작은 도서관, 독서실, 게스트하우스 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 편의시설이 조성될 예정이다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사