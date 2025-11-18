전 타입 1순위 청약 완판… 명품 브랜드타운 조성
HDC현대산업개발 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’
HDC현대산업개발이 강원도 춘천 삼천동 일원에 분양한 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’가 완판에 성공했다.
춘천 레이크시티 2차 아이파크는 지난 9월 진행한 일반공급 122가구 모집에 3337건이 접수돼 평균 경쟁률 27.35대 1로 전 타입 1순위 청약 마감을 달성했다. 1순위 최고 경쟁률은 40.1대 1(전용 84㎡A)이다. 특별공급에는 100가구 모집에 207건이 접수되며 평균 경쟁률 2.07대 1을 기록했다.
춘천 레이크시티 2차 아이파크는 2023년 분양한 1차 아이파크와 함께 1000여 가구 규모 브랜드타운을 형성하게 된다. 단지 인근에 청량리 등 서울로 이어지는 춘천역과 남춘천역이 있다. 춘천시외버스터미널, 춘천고속버스터미널 등도 들어서 인접 주요 도심지로도 이동이 편리하다. 수변공원과 생태공원, 의암호 등 주위에 녹지도 충분히 갖췄다.
단지는 전 타입 와이드 주방 통창을 갖춘 판상형 구조로 계획돼 채광·통풍이 원활하고 조망권을 갖췄다. 평면 특화설계에 따라 일부 세대에서는 공지천과 의암호 조망이 가능하다.
HDC현대산업개발 관계자는 “얼어붙은 부동산 시장 속에서도 춘천 레이크시티 2차 아이파크가 높은 청약경쟁률로 단기간에 완판됐다”며 “아이파크를 향한 믿음에 보답할 수 있도록 1차에 이어 총 1000여 가구 규모 명품 브랜드타운을 조성할 것”이라고 말했다.
HDC현대산업개발은 올해 시티오씨엘 7단지, 대구 범어 2차 아이파크, 제기동역 아이파크 등을 완판했다. 분양 중인 천안 아이파크 시티 2단지, 운정 아이파크 포레스트 등도 탄력을 받을 것으로 예상된다.
