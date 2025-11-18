중심상업지구 인접… 홍예공원 도보 이용 가능
DL이앤씨 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’
DL이앤씨가 충남 내포신도시 RH14블록(홍성군 홍북읍 신경리 929번지 일원)에 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’를 이달 중에 공급할 예정이다.
e편한세상 내포 에듀플라츠는 지하 2층~지상 25층, 9개 동, 전용 84·119㎡, 총 727가구로 조성된다.
내포신도시에 3년여 만에 공급되는 아파트로 민간참여공공분양과 일반분양이 동시에 공급될 예정이다. 민간참여공공분양 물량은 전용 84㎡ 605가구, 일반분양은 전용119㎡ 122가구다.
단지는 홍주초(2026년 개교 예정)를 품은 ‘초품아’이자, 반경 500m 이내에 내포중·홍성고가 있다.
내포신도시 내 병·의원과 은행 등 편의시설이 밀집된 중심상업지구가 인접했다. 충남도청과 경찰서, 교육청 등 주요 관공서와 행정기관도 가깝다. 신경천공원과 내포신도시 최대 규모 공원인 홍예공원을 도보로 이용할 수 있다.
단지 인근에 내포신도시 내외로 이동하는 다수 시내버스 노선이 있고, 내포신도시 고속시외버스정류소도 인근에 위치했다. 도청대로, 충남대로를 통해 서해안고속도로, 서산영덕고속도로 진입도 쉽다.
내포신도시에 조성 중인 내포 도시첨단산업단지와 함께 인근에는 미래신산업 국가산업단지가 2030년 완공을 목표로 추진 중이다. 내포신도시 충남대 내포캠퍼스는 2027년 부분 개교를 목표로, 카이스트 과학영재학교 내포캠퍼스는 2028년 개교를 목표로 개발 중이다. 커뮤니티는 건식사우나·드포엠카페·피트니스센터·실내골프연습장·라운지카페(작은도서관)·스터디라운지·키즈라운지 등이 구성될 예정이다.
주택전시관은 충남 홍성 홍북읍 신경리 38-3번지에 이달 중 오픈 예정이다.
