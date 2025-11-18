주변 개발호재… 배후 수요 노려볼만
대우건설 ‘탑석 푸르지오 파크7’
대우건설이 경기도 의정부 용현동 267-8일대에 들어서는 ‘탑석 푸르지오 파크7’를 분양 중이다.
탑석 푸르지오 파크7은 지하 3층~지상 27층, 7개 동, 전용 59~84㎡ 935가구로 구성된다.
단지는 의정부 경전철 송산역이 도보권이고 수도권전철 7호선 탑석역(2027년 예정)도 인근에 있다. 탑석역을 통해 서울까지 2정거장, 강남권역까지는 50분대 도달이 가능하다. 차량 이동 시 구리-포천 고속도로 동의정부IC와 민락IC로 진입도 수월해 서울 진입이 용이하다.
단지는 김영민 서울시립대 조경학과 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여해 차별화된 프리미엄 조경공간을 제공할 예정이다. 대우건설은 최근 인공지능(AI) 기반 지능형 조경 설계 시스템을 푸르지오 단지에 전격 도입했다. 국내 건설사 최초로 도입한 ‘AI 미디어 파고라’가 단지 내 설치돼 시간·날씨·계절에 따라 변하는 콘텐츠를 선보인다.
단지 반경 3㎞ 내에 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 롯데시네마, 메가박스 등 대형 생활편의시설이 있다. 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등 초 중 고교도 주변에 자리한다.
주변 개발호재도 있다. 산곡동과 과거 306보충대로 알려진 용현동 일대 24만평(81만㎡) 부지에는 용현 택지지구가 조성돼 2031년까지 7000가구를 공급할 방침이다. 법조타운 공공주택지구도 2029년 준공을 목표로 조성되는 중이다. 의정부지법·지검 청사와 지원시설, 약 4400가구 공공주택도 들어설 예정이다.
견본주택은 경기도 의정부 용현동 211-6번지에 마련된다.
