삼성 450조·현대차 125조… 국내 위축 우려 불식 ‘통 큰 투자’

삼성 국내 생산시설도 대폭 확대

SK는 3년간 128조원 쏟아붓기로

LG는 소·부·장 경쟁력 확대 중점

정의선 현대자동차그룹 회장이 16일 서울 용산 대통령실에서 열린 한·미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 김용범 대통령실 정책실장, 서정진 셀트리온 회장, 정 회장, 구광모 LG그룹 회장. 연합뉴스

국내 주요 그룹들이 휴일인 16일 수백조원 규모의 대규모 국내 투자 계획을 전격으로 발표했다. 한·미 관세협상 결과를 담은 ‘조인트 팩트시트’(공동 설명자료) 발표 이틀 만이다. 한·미 관세협상 타결로 통상 환경의 불확실성 부담은 덜었지만 기업들의 대미 투자 확대 영향으로 국내 투자·고용은 위축되는 것 아니냐는 우려를 감안한 ‘액션’으로 풀이된다. 이재명 대통령이 재계 총수들을 불러 직접 국내 투자를 당부한 데 따른 응답 성격도 있다.



삼성그룹은 향후 5년간 국내 연구·개발(R&D)을 포함해 총 450조원을 투자하겠다고 발표했다. 삼성전자는 이날 임시경영위원회를 열고 경기도 평택사업장 2단지에 들어설 5라인(P5) 골조 공사 투자 계획을 전격 승인했다. 5라인은 2028년부터 본격 가동된다. 삼성전자 관계자는 “향후 5라인이 가동되면 글로벌 반도체 공급망 핵심축으로서 평택사업장의 위상이 더 확대될 것”이라고 말했다.



국내 생산시설도 대폭 확대키로 했다. 우선 삼성전자가 이달 초 인수를 완료한 독일 플랙트그룹의 국내 생산라인 조성에 착수한다. 삼성SDS도 인공지능(AI) 인프라 확대를 위해 전남에 2028년까지 그래픽처리장치(GPU) 1만5000장 규모의 AI 데이터센터를 건립하겠다는 계획을 내놨다. 이재용 회장은 이날 민관 합동회의에서 “저희가 짓는 AI 데이터센터는 수도권 이외 지역에 짓는 걸 원칙으로 하겠다”고 말했다. 삼성SDI도 ‘꿈의 배터리’로 불리는 전고체 배터리를 울산 공장에서 생산하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.





삼성은 지난 9월 발표한 2030년까지 6만명 신규 채용 약속에 더해 청년희망터와 삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY), 희망디딤돌 등 사회공헌 활동을 통해 청년 일자리 창출에 기여하겠다는 뜻도 밝혔다.



SK그룹은 당초 2028년까지 예고했던 128조원 규모의 국내 투자에 더해 경기도 용인에 건설 중인 반도체 클러스터를 포함해 총 600조원 정도 규모의 투자를 이어가겠다는 방침을 밝혔다. 고용과 관련해서도 매년 8000명 이상 채용 기조를 이어가는 것은 물론 반도체 클러스터 건설 추이에 따라 최소 1만4000명에서 2만명 사이의 고용효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.



현대자동차그룹은 국내 AI 생태계 구축을 위해 2030년까지 125조2000억원 규모의 투자를 하기로 했다. 직전 5년(2021~2025년)보다 약 36조1000억원 많은 역대 최대 규모 국내 투자다. 우선 AI 모델 학습과 운영에 필요한 막대한 데이터를 처리하는 AI 데이터센터를 짓는다. 향후 피지컬AI 생태계를 이끌 ‘현대차그룹 피지컬 AI 애플리케이션센터’ 설립도 추진한다. 피지컬AI로 확보한 고객 맞춤형 로봇 기술을 바탕으로 ‘로봇 완성품 제조 및 파운드리 공장’도 조성할 계획이다.



R&D와 경상 투자에도 각각 38조5000억원, 36조2000억원을 투입한다. 내년에는 현대차 울산 전기차 전용 공장을 준공하고, 울산 수소연료전지 신공장은 2027년 가동을 목표로 건설 중이다.



LG그룹은 향후 5년간 100조원을 국내에 투자하기로 했다. 이 가운데 60%는 소재·부품·장비 관련 기술 개발과 확장에 투입해 협력사들과 함께 소부장 경쟁력을 끌어올린다는 방침이다. 또 제조 현장 AI 적용 확대 차원에서 협력사 설비에도 AI 적용 노하우를 전수하기로 했다.



이종선 이용상 기자 remember@kmib.co.kr



