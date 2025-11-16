시사 전체기사 [포토] 온통 노란 세상 입력:2025-11-16 18:32 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 시민들이 16일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 노랗게 물든 은행나무 잎을 던지면서 가을을 만끽하고 있다.이한형 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 한동훈, 조국에 또 공개토론 제안 “오픈북 괜찮지만 위조서류 안 돼” 2 “中유학생은 간첩”?…‘혐오 현수막’ 칼 빼든 정부 3 이대통령 “신상필벌은 기본…벌이나 상만 줘야한단 건 아니겠죠?” 4 딸 결혼식 잊게 한 ‘양자역학’…최민희 “이해하려 하면 안돼” 5 김민석 “한강버스 안전성 심각한 우려…사고 원인 철저 조사” 해당분야별 기사 더보기 1 “33만원짜리 아이폰 파우치?” 가격 논쟁에도 완판된 애플 신상 2 내년 4조6000억 투입하는 고용세액공제, 청년 일자리는 못 늘렸다 3 뉴욕증시, 기술주 저가매수 유입에 혼조 마감…나스닥 0.1%↑ 4 이 대통령 만난 이재용 “약속대로 5년간 6만명 채용” 5 팩트시트에 ‘외환시장 안정’ 명시… 당국 구두개입, 환율 급락 해당분야별 기사 더보기 1 아이 머리에 ‘음쓰’ 쏟은 계모…“학대 재판 중에도 학대” 2 나나, 자택 침입 강도 제압했지만…몸싸움 과정서 모녀 부상 3 남편 구치소 가자 어린 두 아들 버린 30대 친모의 최후 4 대법 “아파트 주차장 ‘도로’ 아냐…음주운전해도 면허취소 못해” 5 [작은영웅] 파랗게 질린 얼굴로 우는 아이를 보자마자 달려온 경찰들 (영상) 해당분야별 기사 더보기 1 끼어들기 말싸움 끝 총격…라스베이거스서 11살 아이 사망 2 금값 고공행진 속 중국의 은밀한 금 매입 정황 포착 3 트럼프, 한때 최측근 향해 “반역자” 맹비난…마가 균열 일으킨 엡스타인 파일 4 마윈 일가, 세계 부동산 쇼핑… 英 370억대 초호화저택 구입 5 미 백악관 “알리바바가 중국군에 미 정보 넘겼다”…알리바바 “터무니없다” 해당분야별 기사 더보기 1 팔꿈치 가격에 쌍따봉 조롱, 인성 무엇? 호날두 A매치 첫 퇴장 2 우연처럼 찾아온 사랑이 불러온 비극, ‘럭키 데이 인 파리’ 3 배구 전설 3인이 뭉쳤다…MBN ‘스파이크 워’런칭 4 문유현, 안양 정관장 품에… KBL 신인 1순위 형제 탄생 5 유해란, 트리플보기 악재 딛고 시즌 2승 교두보 마련…안니카 드리븐 3R 공동 5위 해당분야별 기사 더보기 1 의젓한데 눈치도 ‘만랩’…복지센터 모범견 덕순이의 비밀 [개st하우스] 2 “이케아도 힘들다” 미래 성장동력에서 ‘적자사업’으로…가구업계, 부동산 리스크에 휘청 3 ‘태양의 서커스’ 컨토셔니스트 “한국은 제게 집 같은 곳” 4 “맞벌이는 어쩌라고” 새벽배송 금지 논란에 워킹맘 국민청원 등장 5 88 서울올림픽 굴렁쇠·의상 스케치, 대한민국 첫 예비 문화유산 선정 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 남편 구치소 가자 어린 두 아들 버린 30대 친모의 최후 “中유학생은 간첩”?…‘혐오 현수막’ 칼 빼든 정부 내년 4조6000억 투입하는 고용세액공제, 청년 일자리는 못 늘렸다 아이 머리에 ‘음쓰’ 쏟은 계모…“학대 재판 중에도 학대” 한동훈, 조국에 또 공개토론 제안 “오픈북 괜찮지만 위조서류 안 돼” “33만원짜리 아이폰 파우치?” 가격 논쟁에도 완판된 애플 신상 뉴욕증시, 기술주 저가매수 유입에 혼조 마감…나스닥 0.1%↑ 의젓한데 눈치도 ‘만랩’…복지센터 모범견 덕순이의 비밀 [개st하우스] 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요