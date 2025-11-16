시사 전체기사

“우리 김정관 장관 터프 사나이”… 이 대통령 농담 웃음 터지기도

입력:2025-11-16 18:58
공유하기
글자 크기 조정

주요 기업인 회동 분위기
서정진 “美, 韓 대통령 뚝심 칭찬”

이재명 대통령이 16일 서울 용산 대통령실에서 한미 관세협상 후속 관련 민관 합동회의에서 모두발언을 하고 있다. 이 날 회의에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 여승주 한화그룹 부회장 등 기업인 7명이 참석했다. 김지훈 기자

이재명 대통령은 한·미 안보·통상 협상 조인트 팩트시트 발표 이틀 만인 16일 삼성전자·SK·현대차·LG·한화·HD현대·셀트리온 등 7개 주요 기업인들을 만나 후속 대응 방향을 논의하며 협상 소회를 밝혔다. 이 대통령의 농담에 총수들이 웃음을 보이기도 하며 2시간가량의 회의는 화기애애한 분위기에서 진행됐다.

이 대통령은 모두발언에서 “이번 협상은 우리가 새로운 것을 얻기 위해 능동적으로 뛴 협상이 아니라 국제 질서 변화 속에서 불가피하게 치러진 방어적 협상”이라며 “그럼에도 남들이 예상하지 못한 성과, 방어를 아주 잘 해낸 부분이 있다”고 평가했다.

이어 “관세가 오르는 건 전 세계가 똑같이 겪는 일”이라며 “학력고사 난이도가 바뀐다고 등수가 달라지는 게 아닌 것처럼 변화된 환경에 신속히 적응하면 오히려 기회가 될 수 있다”고 말했다. 협상 실무를 이끈 김정관 산업통상부 장관에게는 “우리 김 장관, 터프 사나이. 정말 애 많이 쓰셨다”고 농담을 건네 장내에 웃음이 터지기도 했다.

이 대통령이 발언하는 동안 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등은 고개를 끄덕이며 공감을 표했다. 서정진 셀트리온 회장이 “미국 로비스트들이 ‘너희 정부 대단하다’고 말했다. 이번 협상에서 대통령의 배짱과 뚝심이 빛났다”고 평가하자, 이 대통령도 “그래요?”라고 되물으며 웃음을 지었다.

강유정 대통령실 대변인은 “이 대통령은 각 그룹 총수들에게 지방균형성장과 글로벌 경제 환경 변화에 따른 수출시장 다변화 필요성을 언급했다”며 “기업인들과의 허심탄회하고 깊이 있는 대화가 진행됐다”고 말했다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
끼어들기 말싸움 끝 총격…라스베이거스서 11살 아이 사망
[작은영웅] 파랗게 질린 얼굴로 우는 아이를 보자마자 달려온 경찰들 (영상)
아파트 단지에서 음주운전했는데…“도로 아니어서 면허취소 불가”
배우 나나 자택에 흉기 강도…“나나 모녀가 제압해 신고”
‘장원영 비방’으로 억대 챙긴 유튜버…2심도 불복해 상고
천안 이랜드패션물류센터 화재…소방 대응2단계 격상
60대 여성 운전 승용차 인도 돌진 보행자 덮쳐…4명 중경상
‘조희대 불신’이 키운 사법개혁… ‘방탄·위헌’ 논란은 숙제
국민일보 신문구독