경기도, 대규모 재난대응 도·시·군 인력풀 구성
피해조사 등 행정인력 신속 지원
즉시활용 가능토록 평시 직무교육
경기도는 대규모 재난 발생시 시·군과 합동으로 피해조사 등 행정 인력을 지원할 수 있는 협력체계를 마련하고 시행에 들어간다고 16일 밝혔다.
이상기후로 인한 폭설, 집중호우, 대형산불 등 시·군 대응 역량을 넘어서는 대형·복합 재난으로 인한 피해조사 등 단독 대응이 어려운 경우에 도와 인근 시·군이 함께 행정 인력을 지원할 수 있도록 하는 차원이라는 게 경기도의 설명이다.
지난 7월 가평군 일대 집중호우 당시 도와 9개 시·군에서 190명의 행정 인력을 엿새간 투입해 상면, 조종면, 북면 등 각 지역에서 피해조사와 국가재난정보관리시스템(NDMS) 입력 등의 업무를 지원했다.
도는 가평 사례를 상시화·체계화해 행정 인력 지원이 필요한 경우 피해 시·군에서 지체없이 대응 인력을 요구할 수 있도록 도 차원의 행정응원 체계를 마련한다. 대상시설별 소관부서를 중심으로 업무수행 경력, 직렬·직급 등을 반영해 파견가능 인력풀을 구성하고, 파견 인력을 즉시 활용 가능하도록 평상시 직무교육도 실시한다.
도는 다음 달 중 도와 시·군의 분야별 파견가능한 인력풀을 구성하고, 내년 상반기 제도화를 위한 ‘경기도 재난안전대책본부 구성·운영 조례’ 등의 개정을 추진할 방침이다.
김성중 경기도 행정1부지사는 “재난 발생시에 신속한 피해조사를 실시하고, 이를 바탕으로 조속히 복구 지원 등이 이뤄져야 한다”면서 “피해지역 주민들의 안전과 일상으로의 복귀를 위해 도와 시·군이 함께 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.
