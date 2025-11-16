시사 전체기사

사이버 성폭력 피의자 절반이 10대

입력:2025-11-16 19:10
1년간 3557명 검거… 딥페이크 최다


최근 1년간 검거된 사이버 성폭력 피의자 절반이 10대 청소년인 것으로 조사됐다.

경찰청 국가수사본부는 지난해 11월부터 올해 10월까지 사이버 성폭력 범죄를 단속한 결과 3557명을 검거했다고 16일 밝혔다. 이 중 221명은 구속됐다.

피의자를 연령별로 보면 10대가 1761명(47.6%)으로 절반에 가까운 것으로 파악됐다. 이어 20대 1228명(33.2%), 30대 468명(12.7%), 40대 169명(4.6%) 등이었다.

적발된 범죄 유형 중에서는 딥페이크 허위 영상물 관련 건수가 1553건(35.2%)으로 가장 많았다. 이어 아동·청소년 성착취물 1513건(34.3%), 불법 촬영물 857건(19.4%), 불법 성영상물 490건(11.1%) 순이었다.

최근 1년간 사이버 성범죄로 검거된 피의자 수는 3557명이었다. 2023년 11월~2024년 10월 검거된 2406명 대비 47.8% 급증한 것이다. 경찰청은 “인공지능(AI) 등 기술 발전으로 지난해 하반기부터 딥페이크 성범죄 위협이 급증했고 성폭력처벌법 개정으로 딥페이크 성범죄 처벌 범위가 확대된 영향”이라고 설명했다.

차민주 기자 lali@kmib.co.kr

