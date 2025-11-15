특검, 김건희 오빠 김진우 구속영장 청구
양평 공흥지구 개발 특혜 의혹
경기 양평군 공흥지구 개발 특혜 의혹을 수사 중인 김건희 특검이 김 여사의 오빠 김진우씨에 대한 신병확보 시도에 나섰다.
특검은 14일 양평 공흥지구 개발 사건과 관련해 김씨에 대해 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 국고손실죄, 업무상 횡령, 업무상 배임죄, 증거인멸죄로 구속영장을 청구했다. 김씨와 김 여사의 모친 최은순씨는 시행사 ESI&D를 차례로 경영하며 2011~2016년 양평 공흥지구에 350가구 규모의 아파트를 건설해 800억원 상당의 매출을 올렸지만, 공사비를 부풀리고 이익을 줄이는 방식으로 허위 서류를 꾸며 개발부담금을 축소하려 한 혐의를 받는다.
김씨는 김 여사가 인사 등 청탁의 대가로 받은 것으로 의심되는 각종 금품을 숨긴 혐의로도 수사를 받아왔다. 특검은 지난 7월 김 여사 일가가 운영하는 경기 남양주의 한 요양원을 압수수색하는 과정에서 발견한 경찰 인사 리스트와 이배용 전 국가교육위원장이 전달한 ‘당선 축하 카드’가 재압수수색 때 사라진 의혹 등을 수사 중이다. 특검은 다만 최씨에 대해선 범행 가담 정도와 김씨와 모자 관계인 점, 증거인멸 우려가 비교적 작은 점 등을 고려해 구속영장을 청구하지 않고 불구속 수사를 이어가기로 했다.
