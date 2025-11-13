“부역 검사 솎아낼 기회”… 與, 검찰과전면전 예고

“檢반발은 항명, 손해 보는 쪽은 野”

더불어민주당 정청래 대표 등이 13일 국회에서 열린 의원총회에서 ‘조작수사 표적기소 정치검사 규탄한다’는 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 이병주 기자

여권이 검찰의 대장동 사건 재판 항소 포기를 계기로 검찰과의 전면전에 나선다. 윤석열정부에 부역한 정치 검사를 솎아내는 검찰개혁의 일환으로 삼겠다는 것이다.



여권 고위 관계자는 13일 “이번 사태는 검찰개혁 파고 속에서 국민에게 충직한 검사, 전 정권에 부역한 간신, 기회주의자가 재편되는 ‘검찰 권력 지형 변화’ 시각에서 조망해야 한다”고 말했다. 이어 “과오를 반성하고 국민 요구에 부합하는 검찰이 되는 것이 1차 책임, 국민을 위한 사정 업무에 집중하는 것이 2차 책임”이라며 “거스를 수 없는 국민 요구에 저항하는 세력이 어디인지 차차 드러날 것”이라고 경고했다.



여권은 검찰 내부 반발을 항명으로 규정하고 있다. 지난 정부에서 윤석열 전 대통령 구속 취소 등 이례적 결정에 침묵했던 검찰이 정권이 바뀌자 집단 목소리를 낸다고 본다. 국정조사나 특검 도입도 반기고 있다. 다른 여권 관계자는 “국조를 하면 대장동 사건을 다시 들여다보게 돼 검찰의 조작 수사 사실을 밝힐 수 있다”고 말했다. 정부 당국자도 “대장동 사건은 국민의힘에 얽힌 게 많은 사안이다. 손해 보는 쪽은 야권”이라고 내다봤다. 대통령실은 검찰을 당분간 ‘검찰총장 대행의 대행’ 체제로 운영할 계획이다.



이동환 윤예솔 기자 huan@kmib.co.kr



