“일본 취업 어때요”… 코트라, 일본 온라인 잡페어

대한무역투자진흥공사(코트라)는 오는 12일부터 사흘간 ‘2025 일본 온라인 잡페어’를 개최한다고 10일 밝혔다. 일본 취업을 희망하는 한국 청년과 한국인 인재 채용을 원하는 일본 기업을 연결해주는 행사다.
이번 채용 박람회에는 아마존재팬, 다이도드링코 등 일본 관동·관서·중부·규슈 4대 권역에서 88개 기업이 참여한다. IT(31곳), 제조(14곳), 도소매(12곳), 서비스(11곳) 등으로 구성됐다. 이들 기업은 사전 서류 전형에 합격한 구직자들을 상대로 1차 온라인 면접을 진행해 모두 500명을 채용할 계획이다.
일본은 저출산·고령화로 노동력 부족 문제가 심화되면서 기업들이 외국 인재 채용을 늘리는 추세다. 일본 출입국재류관리청에 따르면 일본 내 외국인 체류자 수는 최근 396만명으로 전체 인구의 3%를 넘어섰다. 코트라는 일본 사회의 인력 구조가 다문화·공생형으로 빠르게 전환되고 있음을 보여준다고 평가했다.
박용민 코트라 일본지역본부장은 “일본의 노동시장 변화는 한국 청년들에게 새로운 글로벌 진출 기회가 되고 있다”며 “우리 청년들이 일본에서 직장 경험을 쌓고 나아가 글로벌 무대에서 경쟁력 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
