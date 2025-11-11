사모펀드 불완전 판매 하나은행 과태료 179억
금융감독원이 하나은행에 과태료 179억원을 부과했다. 사모펀드를 판매하면서 위험성을 제대로 알리지 않았기 때문이다.
10일 금감원에 따르면 하나은행은 2017년 9월부터 2019년 8월까지 963명에게 해외 대출채권 등에 투자하는 사모펀드 9종을 1241건, 총 3779억원어치 판매하면서 중요 사항을 왜곡하거나 누락하는 등 설명 의무를 위반해 179억4700만원의 과태료를 받았다.
이탈리아 헬스케어 분야 매출채권에 투자하는 A펀드는 상품 제안서에 정부의 의료 예산 한도 안에서 발행해 투자 위험이 낮은 ‘인 버짓(In-Budget) 채권’에만 투자한다고 했지만 실제로는 위험이 더 큰 ‘엑스트라 버짓(Extra-Budget) 채권’에도 투자할 수 있었다. 영국의 건물 증축용 대출에 투자하는 B펀드는 사업 인허가가 나지 않았는데도 확정된 것처럼 하나은행은 설명했다.
해외 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)의 브리지론(토지 매입 등에 쓰이는 단기 대출)에 투자하는 C펀드는 현지 시행사의 자금 여력이 부족해 원리금 상환 여부가 불확실하다는 사실을 알고서도 ‘2년 뒤 원리금 상환 115%’ 등의 문구를 기재했다.
하나은행은 이런 상품을 판매하면서 고객의 투자 성향 등을 사실과 다르게 전산에 입력하거나 투자자 정보 확인서에 고객 서명·날인 등을 빠뜨리기도 했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
