하나금융 ‘모두하나데이’ 캠페인… 김장 나눔
하나금융그룹은 10일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 ESG(환경·사회·지배구조) 대축제 ‘2025 모두하나데이’ 선포식과 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사를 진행했다.
모두하나데이는 2011년 시작한 그룹의 대표적인 ESG 활동으로 이날부터 내년 1월 11일까지 약 두 달간 이어진다. 해당 기간 하나금융그룹의 모든 임직원이 여러 봉사활동에 참여한다.
올해는 출범 20주년 및 은행 통합 10주년을 맞아 1년간 그룹의 사회가치 성과를 임직원들과 공유하고 취약계층을 위한 김장 행사를 했다. 행사에는 함영주 회장을 비롯해 관계사 최고경영자(CEO)와 임직원, 그 배우자들로 구성된 하나가족사랑봉사단이 참석했다. 함 회장은 “포용의 마음으로 진심을 담아 어려운 이웃에게 따뜻한 온기를 전달하겠다”라고 밝혔다.
