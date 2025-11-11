현존 유일 조선시대 선박 600년 만에 수면 위로
조운선 마도4호선 선체 인양 완료
목간 60여점·분청사기 150여점도
충남 태안 마도 해역에서 현존 유일의 조선시대 선박인 마도4호선 선체(사진) 인양 작업이 지난 4월 시작돼 지난달 완료됐다고 국가유산청 국립해양유산연구소가 10일 밝혔다. 태안 마도4호선은 2015년 수중에서 발견된 조선시대 조운선이다. 이번 인양으로 조선시대 선박의 실물 자료를 처음으로 확보한 의미가 크다고 연구소는 강조했다.
조사 결과 ‘나주광흥창(羅州廣興倉)’이라 새겨진 목간 60여점을 비롯해 공납용 분청사기 150여점이 발견됐다. 자기 파편에서는 ‘내섬(內贍)’이라는 글씨가 확인돼 이 배가 전라도 나주에서 거둬들인 세곡과 공물을 싣고 한양 광흥창으로 향하던 중 난파됐음을 보여준다. 발굴된 분청사기는 15세기 전반에 제작됐고 선박은 방사성탄소연대 측정 결과 1420년쯤 침몰한 조선 전기 세곡선으로 밝혀졌다.
마도4호선은 길이 12m, 폭 5m의 선체 일부가 수중에 남겨져 있었다. 고려 선박이 중앙에 돛대 한 개만 세웠던 것과 달리 이 배는 앞부분과 중앙에 각각 돛대를 설치한 쌍돛대 구조라는 점이 확인됐다. 연구소는 “그동안 발굴된 고려시대 선박에서 모두 1개의 돛이 확인됐지만 마도 4호선에서는 2개 돛대자리가 확인돼 다른 배보다 더 빠르게 항해할 수 있었을 것으로 추정된다”고 설명했다.
