청소년 무방비 합성 니코틴 규제 법안, 이번 국회 반드시 통과돼야

[And 건강] 수술대 오른 담배사업법





[담배 없는 세상]

게티이미지뱅크

오랫동안 법의 사각지대 방치

마침내 내일 법사위 테이블 올라

업계 물밑 로비전에 방심은 금물

법안 핵심은 ‘담배 정의’ 확대

각계, 신속한 입법 한목소리

전문가 “더이상 늦추면 폐해 심각”

업자들 벌써 ‘무니코틴’ 얌체 상술



14년 만에 ‘합성 니코틴 규제’ 근거



업계, 이의 제기로 숱한 우여곡절



‘유사 니코틴’ 갈아타기 대책 시급

