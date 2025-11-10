로제 ‘아파트’·케데헌 ‘골든’ K팝 첫 그래미 본상 도전
‘올해의 노래’ 등 주요부문 이름 올려
캣츠아이도 신인상 등 2개 부문 후보
외신들 “케이팝, 마침내 팝 주류로”
걸그룹 블랙핑크 멤버 로제의 ‘아파트(APT.)’와 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 OST ‘골든’이 미국 대중음악계 최고 권위의 그래미 어워즈에서 본상에 해당하는 ‘제너럴 필즈’ 후보로 이름을 올렸다. K팝 역사상 최초의 일이다. 외신은 K팝이 글로벌 팝 시장에서 주류 음악으로 자리매김했다고 평가했다.
시상식을 주최하는 레코딩 아카데미가 지난 7일(현지시간) 발표한 제68회 그래미 어워즈 후보 명단을 보면, 로제가 팝스타 브루노 마스와 부른 ‘아파트’는 제너럴 필즈인 ‘송 오브 더 이어’(올해의 노래)와 ‘레코드 오브 더 이어’(올해의 레코드)를 포함한 3개 부문 후보에 올랐다. ‘골든’은 ‘송 오브 더 이어’를 비롯한 5개 부문 후보로 지명됐다.
그래미가 제너럴 필즈로 분류하는 ‘올해의 노래·레코드·앨범·신인상’ 부문 후보에 K팝 아티스트가 오른 건 처음이다. 방탄소년단(BTS)이 3년 연속으로 제너럴 필즈 외 부문인 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 등의 후보에 들었으나 수상으로 이어지진 못했다.
로제는 SNS를 통해 “내 삶이 믿기지 않는다. 이 모든 걸 받아들이려 노력하고 있다”면서 “레코딩 아카데미에 감사하다”고 소감을 밝혔다. ‘골든’의 작곡과 가창을 한 이재는 “지금 느끼는 기분을 묘사할 형용사가 떠오르지 않는다. 그래미 ‘송 오브 더 이어’ 후보라니, 상상했던 모든 것을 뛰어넘는다”며 감격해했다.
하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이는 신인상인 ‘베스트 뉴 아티스트’와 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 후보에 올랐다. 캣츠아이는 “2개 부문 후보 지명이라니 믿을 수 없다. 정말 영광스럽다”고 전했다. 토니상 6관왕에 빛나는 한국 토종 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’은 ‘베스트 뮤지컬 시어터 앨범’ 후보에 노미네이트됐다.
K팝의 약진에 외신은 주목했다. 로이터통신은 “K팝이 팬덤 현상을 넘어 미국 대중 음악계의 주류로 받아들여지고 있다”고 평가했다. 미국 일간지 로스앤젤레스(LA) 타임스는 “K팝이 마침내 그래미 ‘빅4’의 문을 두드리고 있다”며 “이제는 장르 인기가 아닌 예술적 평가의 단계”라고 분석했다.
힙합 뮤지션 켄드릭 라마가 9개 부문 후보로 최다 지명을 받았다. 여성 아티스트 중에는 레이디 가가가 7개 부문 후보로 최다를 기록했다. 제68회 그래미 어워즈는 내년 2월 1일 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열린다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
