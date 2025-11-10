SK온, 헝가리서 발달장애인 음악축제 열어
한국 비바체 앙상블 등 3개팀 참가
양국 교류 증진·포용 가치 실현
SK온은 8일(현지시간) 헝가리 부다페스트 어러니티즈 문화센터에서 제2회 발달장애인 음악 축제(GMF in Hungary·사진)를 열었다고 9일 밝혔다.
GMF(Great Music Festival)는 SK이노베이션이 후원하는 국내 최대 규모의 발달장애인 음악 축제로 헝가리에 생산 법인을 둔 SK온이 지난해부터 현지 행사를 열고 있다. 음악을 매개로 양국간 교류를 증진하고 포용의 가치를 실현하는 행사로 평가 받는다.
이번 축제에는 헝가리 발달장애인 음악협회 소속 오케스트라 파라필리크와 파라포니아, 한국의 비바체 앙상블 등 모두 3개 팀이 참여했다.
김세진 SK온 유럽생산법인장은 “한국과 헝가리가 경제 협력에서 나아가 마음으로 더욱 가까워지도록 소통 활동을 이어 나가겠다”고 말했다.
