스타벅스, 소방공무원 1000명에 커피 전달
소방의 날 기념식서 커피·푸드 제공
소방청 협약 ‘히어로 프로그램’ 일환
스타벅스 코리아가 지난 6일 서울 종로구 세종문화예술회관에서 열린 제63주년 소방의 날 기념식에서 소방 공무원과 그 가족 등을 위해 커피와 음식을 전달(사진)했다고 9일 밝혔다.
이번 활동은 스타벅스가 지난해 12월 소방청과 맺은 ‘히어로(영웅) 프로그램’ 업무협약의 일환으로 진행됐다. 스타벅스는 각 기관과 복지 혜택을 지원하는 업무 협약을 체결하고 국군장병·소방관·경찰관·임산부·해양경찰을 차례로 히어로로 선정해 이들을 위한 응원과 지원 활동을 이어가고 있다.
지난 3월에는 스타벅스 파트너 40여명이 경북 의성군과 안동시, 청송군의 경북산불대응 긴급구조통제단 자원집결지를 5일간 방문해 소방관들에게 총 커피 2400잔과 음식 3000개를 제공했다. 지난 7월에는 순직 소방공무원 유자녀 44명에게 총 1억원의 장학금을 전달하기도 했다.
