‘김현지 없는 국감’서 김현지 공방만… 與野 배치기로 끝났다
대통령실 국감 잇단 파행
與 “주진우 국감 참석은 이해충돌”
野 “金 꼭꼭 숨기니 그림자 실세說”
강훈식 “비서관 50명 중 1명일 뿐”
이재명정부 출범 이후 처음 열린 대통령실 대상 국회 운영위원회 국정감사가 김현지 대통령실 제1부속실장 불출석 문제로 파행을 거듭했다. 야당은 김 1부속실장의 인사 경위와 과거 논란에 대한 소명을 요구했고, 이 과정에서 여야 간 고성과 설전이 난무했다. 의원들 간 볼썽사나운 ‘배치기’ 몸싸움 충돌까지 벌어졌다.
6일 열린 운영위는 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등 대통령실 주요 참모를 대상으로 한 기관 증인만 참석한 채 진행됐다.
여야는 회의가 시작되자마자 다퉜다. 채현일 더불어민주당 의원이 “윤석열정부에서 법률비서관을 지낸 주진우 국민의힘 의원의 국감 참석에 이해충돌 여지가 있다”고 주장하자 주 의원은 “제가 김 1부속실장 관련 의혹을 집중 제기하니 민주당이 조직적으로 ‘입틀막’을 한다”며 항의했다. 이후 여야 간 고성이 이어졌고 김병기 운영위원장이 정회를 선언했다. 국감 시작 59분 만이었다.
정회 후 국감장을 나서는 과정에서 송언석 국민의힘 원내대표와 이기헌 민주당 의원이 서로 배를 들이밀며 물리적 충돌이 발생했다. 송 대표는 기자회견을 열고 “이 의원이 다가오더니 몸을 부딪쳤다. 폭력행위가 발생했다”고 말했다. 이 의원도 “‘국감을 방해한다’고 했더니 송 대표가 뒤돌아 몸을 던졌다”며 반박 기자회견을 열었다.
오후 국감 때도 감정싸움이 발생하며 파행이 빚어졌다. 주 의원이 오전 페이스북에 “김현지가 김병기 원내대표보다 권력서열이 위”라고 적은 것을 두고 김 위원장이 “야지(조롱)를 놓은 것”이라고 반발하면서다. 둘 사이 언쟁은 다시 전체로 확전됐고, 김 위원장은 감사 중지를 선언했다.
국민의힘 의원들은 지속해서 김 1부속실장의 인사 개입, 이재명 대통령 재판 관여 의혹 등을 제기했다. 박충권 국민의힘 의원은 “이런 식으로 (김 1부속실장을) 꼭꼭 숨기려고 드니까 자꾸 ‘만사현통’이나 ‘그림자 실세’ 같은 이야기가 나오는 것”이라며 강선우 전 여성가족부 장관 후보자 인사 개입 의혹, 경기동부연합 출신이라는 의혹 등에 대한 검증 필요성을 주장했다.
주 의원은 “김 1부속실장이 실세인 이유를 말하겠다. 느닷없이 1부속실장으로 인사 발령이 났고, 국정기획위원회에 김 1부속실장과 관련 있는 인물이 근무했다”며 인사 개입 정황이 있다고 지적했다. 주 의원이 지목한 인물은 김용 전 민주연구원 부원장의 위증교사 사건에 연루된 인물로, 주 의원은 해당 인물이 이한주 전 국정기획위원장실에서 근무했다고 주장했다.
이에 강 실장은 “국정기획위원회와 대통령실의 인사 체계는 명확히 분리돼 있다”며 “답을 정해놓고 물어보지 말아 달라”며 강하게 항의했다. 강 실장은 “대통령실에 인사를 담당하는 실세가 있느냐”는 김기표 민주당 의원 질문에 “제가 인사위원장으로서 모든 인사는 투명하고 민주적으로 진행되고 있다. 전혀 동의하기 어렵다”고 강조했다. 그는 “(김 1부속실장은) 50명의 비서관 중 한 명일 뿐인데 너무 과도하게 공격받고 있다”는 말도 했다.
이날 이 대통령은 강원도 원주 산림항공본부에서 산불진화 합동 훈련을 참관했다. 김 1부속실장은 애초 일정에 동행하기로 했으나 이 대통령 지시로 경내에 머물렀다. 대변인실은 “국회를 존중하는 차원”이라며 “김 1부속실장 출석은 국회 결정에 따른다는 입장에 변함이 없다”고 밝혔다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
