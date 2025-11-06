시사 전체기사

‘김현지 없는 국감’서 김현지 공방만… 與野 배치기로 끝났다

입력:2025-11-06 18:44
수정:2025-11-06 18:57
대통령실 국감 잇단 파행
與 “주진우 국감 참석은 이해충돌”
野 “金 꼭꼭 숨기니 그림자 실세說”
강훈식 “비서관 50명 중 1명일 뿐”

송언석(왼쪽) 국민의힘 원내대표와 이기헌 더불어민주당 의원이 6일 국회 운영위원회 국정감사가 정회된 직후 ‘배치기’를 하며 몸싸움을 벌였다. 송 원내대표가 이 의원을 향해 “민주당이 대통령실 국감을 파행으로 몰고 있다”며 따지는 과정에서 신체 충돌이 빚어졌다. 이병주 기자

이재명정부 출범 이후 처음 열린 대통령실 대상 국회 운영위원회 국정감사가 김현지 대통령실 제1부속실장 불출석 문제로 파행을 거듭했다. 야당은 김 1부속실장의 인사 경위와 과거 논란에 대한 소명을 요구했고, 이 과정에서 여야 간 고성과 설전이 난무했다. 의원들 간 볼썽사나운 ‘배치기’ 몸싸움 충돌까지 벌어졌다.

6일 열린 운영위는 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등 대통령실 주요 참모를 대상으로 한 기관 증인만 참석한 채 진행됐다.

여야는 회의가 시작되자마자 다퉜다. 채현일 더불어민주당 의원이 “윤석열정부에서 법률비서관을 지낸 주진우 국민의힘 의원의 국감 참석에 이해충돌 여지가 있다”고 주장하자 주 의원은 “제가 김 1부속실장 관련 의혹을 집중 제기하니 민주당이 조직적으로 ‘입틀막’을 한다”며 항의했다. 이후 여야 간 고성이 이어졌고 김병기 운영위원장이 정회를 선언했다. 국감 시작 59분 만이었다.

정회 후 국감장을 나서는 과정에서 송언석 국민의힘 원내대표와 이기헌 민주당 의원이 서로 배를 들이밀며 물리적 충돌이 발생했다. 송 대표는 기자회견을 열고 “이 의원이 다가오더니 몸을 부딪쳤다. 폭력행위가 발생했다”고 말했다. 이 의원도 “‘국감을 방해한다’고 했더니 송 대표가 뒤돌아 몸을 던졌다”며 반박 기자회견을 열었다.

오후 국감 때도 감정싸움이 발생하며 파행이 빚어졌다. 주 의원이 오전 페이스북에 “김현지가 김병기 원내대표보다 권력서열이 위”라고 적은 것을 두고 김 위원장이 “야지(조롱)를 놓은 것”이라고 반발하면서다. 둘 사이 언쟁은 다시 전체로 확전됐고, 김 위원장은 감사 중지를 선언했다.

국민의힘 의원들은 지속해서 김 1부속실장의 인사 개입, 이재명 대통령 재판 관여 의혹 등을 제기했다. 박충권 국민의힘 의원은 “이런 식으로 (김 1부속실장을) 꼭꼭 숨기려고 드니까 자꾸 ‘만사현통’이나 ‘그림자 실세’ 같은 이야기가 나오는 것”이라며 강선우 전 여성가족부 장관 후보자 인사 개입 의혹, 경기동부연합 출신이라는 의혹 등에 대한 검증 필요성을 주장했다.

주 의원은 “김 1부속실장이 실세인 이유를 말하겠다. 느닷없이 1부속실장으로 인사 발령이 났고, 국정기획위원회에 김 1부속실장과 관련 있는 인물이 근무했다”며 인사 개입 정황이 있다고 지적했다. 주 의원이 지목한 인물은 김용 전 민주연구원 부원장의 위증교사 사건에 연루된 인물로, 주 의원은 해당 인물이 이한주 전 국정기획위원장실에서 근무했다고 주장했다.

이에 강 실장은 “국정기획위원회와 대통령실의 인사 체계는 명확히 분리돼 있다”며 “답을 정해놓고 물어보지 말아 달라”며 강하게 항의했다. 강 실장은 “대통령실에 인사를 담당하는 실세가 있느냐”는 김기표 민주당 의원 질문에 “제가 인사위원장으로서 모든 인사는 투명하고 민주적으로 진행되고 있다. 전혀 동의하기 어렵다”고 강조했다. 그는 “(김 1부속실장은) 50명의 비서관 중 한 명일 뿐인데 너무 과도하게 공격받고 있다”는 말도 했다.

이날 이 대통령은 강원도 원주 산림항공본부에서 산불진화 합동 훈련을 참관했다. 김 1부속실장은 애초 일정에 동행하기로 했으나 이 대통령 지시로 경내에 머물렀다. 대변인실은 “국회를 존중하는 차원”이라며 “김 1부속실장 출석은 국회 결정에 따른다는 입장에 변함이 없다”고 밝혔다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

