온실가스 감축 목표 50~60%·53~60%

입력:2025-11-07 02:05
2035년 목표치 복수 정부안 공개
시민사회·산업계 양측 모두 반발
내주 최종안 확정 유엔 제출 예정

정부가 2035년 국가 온실가스 감축목표(2035 NDC)를 발표한 6일 국회에서 기후위기비상행동이 개최한 시민집중 행동에서 참석자들이 정부의 중장기 탄소 감축률 65% 수준 설정을 촉구하는 퍼포먼스를 하고 있다. 연합뉴스

정부가 2035년까지 한국의 온실가스 배출량을 2018년 대비 50~60% 또는 53~60% 줄이는 안을 발표했다. 2개 안 중 하나가 다음 주 대통령 직속 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회’와 국무회의 심의·의결을 거쳐 국가온실가스감축목표(NDC)로 확정된다. NDC는 2015년 파리기후변화협정에 따라 각 나라가 자발적으로 설정하는 온실가스 배출량 감축 목표다.

정부는 6일 국회에서 ‘2035 NDC 공청회’를 열고 복수의 정부안을 공개했다. 1안은 2035년까지 2018년 대비 50% 감축을 하한으로 하고 60% 감축을 상한으로 한다. 2안은 1안과 상한은 같으나 하한이 53% 감축으로 더 높다. 정부안이 복수로 제시된 것은 처음이다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 “정부는 산업계와 시민사회의 상반된 의견 속에 균형점을 찾고자 노력했다”고 말했다.


앞선 6차례의 NDC 토론회에서는 4가지 감축안이 논의됐다. 최저치인 48%는 산업계 요구안이다. 53%는 2050년 탄소중립 달성을 위해 매년 같은 양의 온실가스를 줄인다고 가정할 때 2035년에 달성해야 하는 수치다. 61%는 유엔 ‘기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)’가 권고한 수준이다. 65%는 국회, 환경단체 등이 요구했다.

다만 최종 후보로 도출된 2개 안에 대해 시민사회와 산업계 모두 반발했다. NDC 감축 목표가 엄격할수록 기업들은 탄소배출권 비용 부담이 커질 수밖에 없다. 강성욱 한국철강협회 전무는 “48%안도 산업계의 감축 여력을 뛰어넘는 수준”이라며 “목표를 달성하려면 철강 업계가 인위적으로 생산을 줄일 수밖에 없다”고 말했다.

반면 환경단체인 ‘플랜1.5’ 측 최창민 변호사는 “(정부는) 4가지 안 중 최악과 차악의 선택지만 남겼다”고 주장했다. 더불어민주당 소속 위성곤 국회 기후위기특별위원회 위원장도 “(정부안이) 이재명 대통령이 말한 책임감 있는 목표에 부합한다는 김 장관 말에 의문을 가질 수밖에 없다”고 말했다.

목표를 범위로 제시한 것을 놓고도 비판이 제기됐다. 현준원 한국법제연구원 박사는 “국내법적으로 상한은 아무 의미가 없다. 오히려 혼란과 착시만 일으킬 뿐”이라며 “2035년에 70% 감축하면 법 위반이 된다는 얘기냐”고 지적했다.

기후부가 공청회 14일 전까지 ‘주요 내용’을 공고하도록 한 행정절차법 38조를 위반했다는 지적도 제기됐다. 2개로 압축된 정부안이 공청회 전날까지 공개되지 않았다. 기후부는 “논의 중인 4개 안을 이미 공개했고 공청회 때 발표할 내용을 14일 전에 공고하라는 규정은 없다”고 반박했다. 정부는 다음 주 최종안을 확정해 그다음 주 유엔에 제출할 예정이다.

세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr

