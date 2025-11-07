젠슨 황 “중국이 AI 경쟁서 미국 제칠 것” 경고
“서방은 냉소주의에 갇혀 있다”
규제·에너지 비용 격차 지적
세계 1위 인공지능(AI) 반도체 기업인 엔비디아의 젠슨 황(사진) 최고경영자(CEO)가 AI 경쟁에서 중국이 미국에 승리할 것이라고 경고했다.
파이낸셜타임스(FT)는 황 CEO가 5일(현지시간) 영국 런던에서 FT 주최로 열린 ‘AI의 미래 서밋’에서 이같이 말했다고 보도했다. 근거로는 서방의 과도한 기술 규제와 높은 에너지 비용 등을 들었다.
황 CEO는 “미국·영국 등 서방은 AI에 대한 냉소주의에 빠져 있다. 우리는 더 많은 낙관주의가 필요하다”며 서방이 AI에 대한 규제와 비관론에 묶여 있는 동안 중국은 정부 주도로 AI 생태계를 빠르게 확장하고 있다고 전했다. 중국이 데이터센터에 지급하는 에너지 보조금도 중국의 AI 반도체 자립에 힘을 실어준다. 중국산 AI 반도체는 연산 능력과 전력 효율성이 낮지만 에너지 보조금을 받으면 저렴하게 사용할 수 있다.
황 CEO는 이날 엑스에서도 “중국은 AI 분야에서 미국에 나노초(10억분의 1초) 뒤처져 있다”며 중국의 AI 기술 수준이 미국에 육박했다고 강조했다. 그의 발언은 미국 정부가 첨단 반도체 수출을 통제해도 중국의 AI 기술 발전을 막을 수 없으며 오히려 기술 자립을 도와줄 수 있다는 취지로 풀이된다. 그는 “미국이 중국과의 AI 경쟁에서 승리하려면 중국 시장에 진출해야 한다”며 중국이 미국 기술에 의존하게 해야 한다고 주장해 왔다.
하지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 30일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 한 후 “중국이 엔비디아의 최첨단 블랙웰 반도체를 사용하는 것을 허용하지 않겠다”고 밝혔다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
