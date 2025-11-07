“수험표 들고 오세요” 수능 수험생 응원 특별 이벤트
에버랜드, 연말까지 입장료 2만원
1년 자유 이용 정기권 50% 할인도
삼성물산 리조트부문 에버랜드는 2026학년도 대학수학능력시험 수험생들을 응원하는 특별 이벤트를 마련했다고 6일 밝혔다.
올해 대입 수험생이라면 연말까지 에버랜드를 2만원에 이용할 수 있다. 또 1년 내내 에버랜드를 자유롭게 이용할 수 있는 정기권을 반값으로 할인된 가격에 가입할 수 있다.
에버랜드는 오는 14~30일 에버랜드 정문에서는 매일 수험생 우대를 받고 입장한 방문객 400명에게 ‘수능 응원 카드’를 선물한다. 카드 뒷면의 QR코드를 스캔하면 에버랜드에서 현금처럼 사용 가능한 솜포인트를 최대 5만솜까지 선물하는 룰렛 이벤트와 에버랜드 정기권, 뷰티·배달 상품권 등을 받을 수 있는 경품 응모 이벤트에 참여할 수 있다. 수험생 우대를 받으려면 수능 수험표, 수시 합격증 등을 매표소에 제시하면 된다.
