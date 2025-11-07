책에 파묻혀 살며 맛본 ‘독서 희열’

[책과 길]

책에서 시작한 불은 책으로 꺼야 한다

박지훈 지음

생각의힘, 348쪽, 1만9800원



20년 가까이 일간지 기자로 일한 저자는 문화부 출판 담당 시기를 가장 즐거운 시절로 회상한다. 매주 책상 위로 수백 권의 신간이 쏟아졌고, 그중 지면에 소개할 몇 권을 고르기 위해 수많은 책을 두루 살폈다. 그 시간이 책을 보는 안목을 길러주었고, 첫 독서 에세이의 밑거름이 됐다. 그가 말하는 “책에 포위됐던, 때론 포박당했던” 시간의 결과물이 바로 이 책이다. 오랜 시간 책을 읽고 선별해 온 기자의 시선이 문장과 기록으로 응축돼 있다.



대학에서 국문학을 전공한 저자는 한때 문학 중심의 독서에 몰두했다. 그러나 출판 담당 기자로 일하면서 ‘분야를 가리지 않는 열독’을 자신의 직업윤리로 삼았다. 그 결과 이번 책에는 문학, 철학, 과학, 역사 등 다양한 분야의 책을 다룬 34편의 짧은 글이 담겼다.



제목처럼 한 권의 책을 출발점으로 삼아 주제나 문제의식이 맞닿은 다른 책으로 자연스럽게 이어지는 구성이다. 음악 스트리밍 서비스의 추천 알고리즘처럼 한 권의 책이 또 다른 책으로 독자를 이끈다. 추천 음악을 따라가다 새로운 취향을 발견하듯, 독자는 이 책을 통해 ‘독서의 디깅’을 경험하게 된다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



