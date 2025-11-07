AI엔 없는 인간 고유 지능은 삶 헤쳐 나갈 나침반

⊙ 세·줄·평 ★ ★ ★

·AI가 절대 따라올 수 없는 인간만의 고유지능의 비밀을 파헤친다

·불확실한 시대에 인간다움의 지혜를 다시 묻는다

·마지막 2개 장부터 읽기를 권한다

