시사 전체기사

[포토] 해킹사고 KT, 유심 무상 교체

입력:2025-11-05 18:40
공유하기
글자 크기 조정

KT가 해킹 피해에 따른 후속 대책으로 전 가입자 대상 무상 유심 교체를 시작한 5일 KT플라자 서울 여의도역점에 새 유심이 비치돼 있다.

최현규 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
불닭·신라면 아냐…日미식가 선정한 ‘한국 라면’ 1위는
‘AI 버블’ 미 증시 덮치자…한국·일본 증시도 휘청
포스코 포항제철소 불산가스 누출…1명 사망·3명 부상
트랙터 추월하려다…오토바이·1t 화물차 정면충돌, 부자 숨져
대구서 기계식 주차장 작업 50대 구조물에 깔려 숨져
영국 QS 꼽은 아시아 최고 대학은 홍콩대…톱10에 韓대학 없다
경찰, 유승민 딸 ‘유담’ 교수 임용 특혜 의혹 수사
120만 유튜버 ‘유우키’ 성추행 주장 BJ, 무고죄 기소
국민일보 신문구독