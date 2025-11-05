시사 전체기사

[포토] “곶감 만들자”

입력:2025-11-05 18:55
공유하기
글자 크기 조정

입동을 이틀 앞둔 5일 강원도 강릉시 구정면의 한 농가에서 주민들이 곶감을 만드느라 분주하다. 감을 햇빛 바람으로 약 60일 건조시키면 곶감이 된다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
불닭·신라면 아냐…日미식가 선정한 ‘한국 라면’ 1위는
박지원 “北김영남, 대구 경북고 출신…여건 되면 평양 조문”
조갑제 “조국, 내년 선거 별 가치 없는 존재된 듯”
코에 충전기 꽂고 허위 모금…사기로 징역 5년6개월
뉴욕증시 ‘고점 부담’ 기술주 매물 투하…나스닥 2%↓
비트코인 6% 이상 급락, 결국 10만달러 붕괴
트랙터 추월하려다…오토바이·1t 화물차 정면충돌, 부자 숨져
대구서 기계식 주차장 작업 50대 구조물에 깔려 숨져
국민일보 신문구독