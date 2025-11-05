시사 전체기사 [포토] “곶감 만들자” 입력:2025-11-05 18:55 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 입동을 이틀 앞둔 5일 강원도 강릉시 구정면의 한 농가에서 주민들이 곶감을 만드느라 분주하다. 감을 햇빛 바람으로 약 60일 건조시키면 곶감이 된다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 조갑제 “조국, 내년 선거 별 가치 없는 존재된 듯” 2 박지원 “北김영남, 대구 경북고 출신…여건 되면 평양 조문” 3 기준중위소득 6.51% 대폭 인상… 생계급여 월 200만원 이상 지원 4 한동훈 “이재명 계엄령 가능성”…민주당 “제정신이냐” 5 한동훈 “민주당이 계엄의 밤 나를 구했다고?…거짓말” 해당분야별 기사 더보기 1 코스피 3900선 붕괴…‘10만전자’ 깨져 2 집값 올해보다 더 뛴다고?… 文정부 전세난 재연 우려도 3 뉴욕증시 ‘고점 부담’ 기술주 매물 투하…나스닥 2%↓ 4 “국회의원 부동산 재산 20억… 국민 평균의 4.7배” 5 [단독] 캄보디아 범죄 악용될 우려에도… 韓, 1000억 들여 전력망 깐다 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 포스코 공장 유독 가스 유출 사고…1명 사망·3명 부상 2 이천수, 사기 혐의로 피소…“1억 빌리고 연락 끊겨” 3 “내 아기가 아닌데”…잇단 신생아 뒤바뀜 사고 어쩌나 4 “죄송하다”…‘日 모녀 참변’ 음주운전자 영장심사 [포착] 5 영국 QS 꼽은 아시아 최고 대학은 홍콩대…톱10에 韓대학 없다 해당분야별 기사 더보기 1 코에 충전기 꽂고 허위 모금…사기로 징역 5년6개월 2 “무례한 호칭”…中 항공사 ‘항공 이모’ 채용 논란 3 ‘30대 진보’ 맘다니 뉴욕시장 당선…뉴욕 첫 무슬림 시장 4 [속보] 中 “대미 24% 추가관세율 1년 유예…中美무역협상 합의 이행” 5 “발톱 좀 깎아봐”…페루 국회의원 보좌진 갑질에 ‘발칵’ 해당분야별 기사 더보기 1 서른네 살, 불꽃처럼 살다간 프로골퍼 故 ‘변현민’…“나를 잊지 말아요” 2 손흥민 1골 1도움… LAFC, 서부 준결승 진출 3 [앵글속 세상] “겁은 안 나요… 더 빨리 달리고 싶은 마음만 있죠” 4 가요무대 40년 빛낸 이미자의 특별 무대 5 손흥민 LAFC 데뷔골, MLS ‘올해의 골’ 됐다 해당분야별 기사 더보기 1 불닭·신라면 아냐…日미식가 선정한 ‘한국 라면’ 1위는 2 “마운자로 2.5㎎ 15만원, 비만약 사러 일본 갑니다” 3 때 이른 추위, 난방으로 건조해진 실내에선 ‘이 병’ 위험 증가 4 ‘새벽배송 전면 금지’ 주장 논란… “생활 서비스 붕괴” 반발 5 하루 한알 먹는 알츠하이머 신약 임상3상 ‘순조’…투약 완료자 95% “추가 연장시험 참여” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 불닭·신라면 아냐…日미식가 선정한 ‘한국 라면’ 1위는 박지원 “北김영남, 대구 경북고 출신…여건 되면 평양 조문” 조갑제 “조국, 내년 선거 별 가치 없는 존재된 듯” 코에 충전기 꽂고 허위 모금…사기로 징역 5년6개월 뉴욕증시 ‘고점 부담’ 기술주 매물 투하…나스닥 2%↓ 비트코인 6% 이상 급락, 결국 10만달러 붕괴 트랙터 추월하려다…오토바이·1t 화물차 정면충돌, 부자 숨져 대구서 기계식 주차장 작업 50대 구조물에 깔려 숨져 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요