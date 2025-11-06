촌철살인으로 국힘 감싸… 이준석의 미묘한 편들기
[정치 언박싱]
장동혁·추경호 지원사격 눈길
지선 보수연대 불 지피나 촉각
국민의힘 의원들이 요즘 이준석 개혁신당 대표를 주목하고 있다. 그가 최근 국민의힘을 편드는 발언을 연이어 내놓으면서 내년 지방선거 때 보수연대가 실현되는 것 아니냐는 기대감 때문이다.
이 대표는 지난 4일 내란 특검의 추경호 국민의힘 의원에 대한 구속영장 청구에 대해 “국회의원 표결을 비판하고 표로 심판하는 것을 넘어 형사처벌 대상으로 삼는 순간, 우리는 또 다른 삼권분립의 붕괴를 맛보게 될 것”이라고 비판했다. 그는 최근 여권이 장동혁 국민의힘 대표의 다주택 보유 사실을 공격했을 때도 ‘벤틀리와 경차’의 비유를 들어 장 대표를 감쌌다. 민주당이 재판중지법 추진 배경으로 ‘국민의힘이 재판 재개를 강요하고 있다’는 논리를 꺼내들자 “최홍만씨가 이준석에게 두들겨 맞을 위협을 느낀다는 이야기”라고 비꼬기도 했다.
이 대표는 국민의힘 내 개혁성향 의원들과 꾸준히 교류를 이어오며 보수의 미래를 함께 고민해 온 것으로 알려졌다. 마땅한 주자가 부족한 국민의힘이 ‘혹시나’ 하는 기대감을 품는 이유다. 오세훈 서울시장은 최근 장 대표를 만나 보수 연대가 불가피하다는 의견도 전달한 것으로 전해졌다.
그러나 개혁신당은 ‘윤 어게인’ 세력이 국민의힘 내 영향력을 행사하는 한 연대는 성사되기 어렵다는 입장이다. 개혁신당 관계자는 “당의 정체성을 훼손하면서까지 연대할 근거는 없다”고 말했다. 이 대표도 내년 지방선거 전략을 자강에 두었다. 이 대표는 5일 통화에서 “보수연대는 호사가들의 이야기”라며 일축했다. 그는 최근 발언에 대해선 “개혁신당은 당파성이 아니라 사안에 따라 맞는 말을 해야 한다는 강박관념이 있다”고 설명했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
